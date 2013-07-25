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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 11:52 BJT

东京汇市：美元下滑但仍持于一个月低点上方，新西兰元受到支撑

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3202     1.3200      +0.02      +0.06     1.3194
 美元/日圆                        100.12     100.24      -0.12     +15.43      86.74
 欧元/日圆                        132.24     132.32      -0.06     +15.53     114.46
 美元/瑞郎                        0.9369     0.9373      -0.04      +2.34     0.9155
 英镑/美元                        1.5327     1.5313      +0.09      -5.69     1.6251
 美元/加元                        1.0301     1.0315      -0.14      +3.83     0.9921
 澳元/美元                        0.9151     0.9163      -0.13     -11.95     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7978     0.7927      +0.64      -3.68     0.8283
 澳元/日圆                        91.650     91.850      -0.22      +1.69     90.130
 新西兰元/日圆                    79.890     79.460      +0.54     -43.27    140.820
 英镑/日圆                        153.48     153.50      -0.01      +8.99     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1470     1.1543      -0.63      -8.53     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 李爽)
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