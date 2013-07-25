东京汇市：美元下滑但仍持于一个月低点上方，新西兰元受到支撑

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3202 1.3200 +0.02 +0.06 1.3194 美元/日圆 100.12 100.24 -0.12 +15.43 86.74 欧元/日圆 132.24 132.32 -0.06 +15.53 114.46 美元/瑞郎 0.9369 0.9373 -0.04 +2.34 0.9155 英镑/美元 1.5327 1.5313 +0.09 -5.69 1.6251 美元/加元 1.0301 1.0315 -0.14 +3.83 0.9921 澳元/美元 0.9151 0.9163 -0.13 -11.95 1.0393 新西兰元/美元 0.7978 0.7927 +0.64 -3.68 0.8283 澳元/日圆 91.650 91.850 -0.22 +1.69 90.130 新西兰元/日圆 79.890 79.460 +0.54 -43.27 140.820 英镑/日圆 153.48 153.50 -0.01 +8.99 140.82 澳元/新西兰元 1.1470 1.1543 -0.63 -8.53 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 李爽)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。