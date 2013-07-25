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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 11:53 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多300亿元五期固息债，期限一至10年

路透上海7月25日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(30日)增发总额不超过300亿元人民币的五期固息债，期限含一、三、五、七和10年，每个品种发行上限均为60亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述五期债为该行第27-31期固息债的增发债，其中27期和28期为第三次增发，第29-31期为第二次增发。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)，以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期增发债

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发行总量 至多300亿元，每个品种上限60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 7月30日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月2日/7月18日

分销期 7月31日-8月2日

上市日 一年：8月6日；

三年、五年、七年和10年：8月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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