重发-投行观点：中国多数公司上半年获利低于预期，下半年股市区间波动--花旗

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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(重发以在标题和第一段中加上“中国”)
路透香港7月25日 - 投行花旗的报告称，预期多数该行覆盖的中国上市公司于今年上半年获利低于预期，下半年盈利预估面对下调压力，并预计下半年股市呈区间波动。
即将进入8月的中期业绩发布季节，花旗预期，公用和科技板块的获利将好于预期，而大部分的基建/工业、交通和必需消费品的获利差于预期，至于大型企业如银行、电讯和能源则符合预期。
“估计上半年科技和医护板块的盈利增速高于20%，因渗透率低的服务行业所受到的经济周期影响较少，”该行分析师Ben Wei在报告中称，“同时预期在生产要素价格改革之下，上游行业向下游行业让利的速度加快。”
报告估计，下游的制造、消费和地产于上半年的盈利增幅达双位数，而银行、能源和原材料板块的获利只有中单位数增幅。
报告并称，市场对MSCI中国企业盈利预估水平较高，未能反映出弱需求和长期增长前景转差的因素。花旗估计下半年中国GDP增速放缓至7.25%，为自2002年以来半年度最低增速，但市场预期下半年企业盈利增速达12.5%，对今年非金融行业的边际利润以及股本回报率的预估也明显高于去年。该行预期，市场对下半年银行、原材料、交通、机械设备板块获利预估将出现下调。
至于股市策略，花旗重申对下半年股市持续反覆的观点，并认为虽然政府力守今年GDP增长目标7.5%，但由于中国缺乏新动力以及资金成本较高，政府在推动经济增长的能力将会受到局限。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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