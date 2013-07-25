中国汇市：人民币早盘微贬，市场自动形成的汇率短期均衡显现

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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* 人民币即期微贬，幅度小于中间价
* 市场清淡窄幅波动，交投谨慎
* 交易员称人民币汇率短期均衡的基础稳固
* 为扩大人民币波幅等政策提供可能性
路透北京7月25日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微贬，幅度不及中间价下调幅度。交易员称，相较于隔夜美元的微涨，今日中间价下调幅度更为明显，略超出市场预期；但持续两个月之久的汇率窄幅波动格局并未受到影响，市场交投更趋谨慎，交易窄幅波动。
交易员指出，市场没有明确的方向，整体市场的波动区间更趋窄幅，结购汇持续维持均衡，可以说人民币汇率的短期均衡基础已经相当稳固，这或给扩大人民币波动等政策推出提供可能。
“今天市场比较清淡，有点沉，（美元/人民币）中间价往上开的有大，市场相对谨慎一点，窄幅波动，”上海一银行交易员称。
北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.1379元，上日收报6.1360元。今日人民币兑美元中间价 为6.1759元，上日中间价为6.1695元。
上海一股份制行交易员称，最近可以看到无论中间价怎么动，市场价一直很稳定，在央行没有干预的情况下，市场自动形成的短期均衡已经相对稳固了，目前应该是推出扩大汇率波幅的政策的好时机。
上述交易员指出，7月下旬以来，结汇的力量有增强的趋势，而由于H股分红、油盘购汇等因素，一般7月是购汇的传统高峰期，这也是最近市场结购汇日趋均衡的原因。这种均衡窄幅波动的格局估计在7月份很难改观。
东京汇市美元兑一篮子货币周四下滑，但仍持于一个月低点上方，之前美国公债收益率(殖利率)上涨，提醒投资者美联储仍比其他主要央行更接近于缩减货币刺激举措。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2790/50，上日尾盘为6.2690。
北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1368/98元，上一交易日尾盘报6.1342元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。