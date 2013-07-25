专家观点：增加值贸易核算方法下，中美顺差减少服务业比重提升

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"全球价值链与贸易增加值的核算"一文,作者刘丽萍,系国家统计局国民经济核算司巡视员、高级统计师)

路透北京7月25日 - 以增加值为基础的国际贸易核算数据，对分析国际贸易和国际经济的许多问题提供了新的视角，也得出了许多与以往完全不同的结论。

首先，全球贸易额大大减少。由于新方法仅计算出口国家新创造的价值，产品多次出入海关的重复计算被剔除，因此全球贸易总额大大减少。按照传统贸易总额方法，2008年全球进出口规模为40.3万亿美元，而采用新方法，仅为24.2万亿美元，新方法只有传统方法的60%， 2005和2009年的数据也显示了相似的结果，以往的贸易规模被大大高估。

其次，双边贸易平衡格局发生了重大改变。中国与美国的贸易顺差，根据传统贸易核算，2009年为400亿美元，但如果按贸易增加值核算，数据减少了25%，2005年的数据减少了30%。这反映了美国从中国进口的消费品中一个很高比例的增加值原本是美国生产的。同样也说明了中国出口产品的价值中，有1/3是其他国家生产的。这也解释了中国是加工贸易大国，充当“世界工厂”这种现象。与此同时，韩国和日本与美国的双边贸易顺差将比原来高出40%。因为采用增加值贸易核算，中国出口到美国的产品中来自日本和韩国的零部件和组件应该不计入中国的出口，而算作日本和韩国向美国的出口。此外，中国与日本的双边贸易将由赤字变成盈余。

但是有一点，贸易增加值数据虽然会改变双边贸易平衡，但并不改变任何一个国家的整体贸易平衡，只是将顺（逆）差在贸易伙伴之间作了重新分配。如，中美顺差减少了，但中日从逆差变为顺差，等等。

再次，国际贸易中的相互关系有了新的发现。一个重要的发现是重新认识了服务贸易在全球贸易中的地位，服务业在大部分发达国家占到经济的2/3，然而按照传统贸易核算方法服务业在贸易总额中的比重不到25%。但是按照增加值贸易法，在总出口额中，货物产品中包含的服务，美国占到50%，接下来依次是英国、法国、德国等国家，中国占30%。服务贸易的这个比例用传统核算方法衡量是无法看到的，因为这部分服务价值隐含在货物中，传统贸易总额的方法，无法把服务从货物中分离出来。

最后，出口和进口的依存度相当高。为提高生产率和保持竞争力，价值链生产的一个特点就是进口中间产品，加工组装后再出口。大部分国家，这种方式一般占到全部贸易的1/3，美国和日本也有15%和20%的比例。以加工贸易为主的经济体表现得更为突出，中国、韩国和墨西哥在电子产品领域这一比例是75%。中国的棉纺织品比例达到85%。

面对新的核算方法我们应该做什么？

目前中国的贸易核算，与其他国家一样，还是遵循传统的国际贸易核算方式，以海关进出口总额衡量贸易状况。随着全球化和中国改革开放的深入，中国在国际经济中的地位将越来越重要，中国在继续保持劳动力成本优势的同时，在服务贸易方面，人力资本优势将凸现，将吸引更多跨国公司的研发部门进入中国。因此，核算增加值贸易将越来越重要。

贸易增加值计算的基础是投入产出，中国的投入产出核算从1987年开始，每5年编制一次详细表，在5年的中间年份再编一次简表，累计共编制了10个年份的投入产出表，目前正在进行调查准备编制2012年详细表。

目前的国际投入产出表都是国际组织在开发研究，报告中提到的贸易增加值，是OECD-WTO在多国投入产出数据库（TIVA）的基础上核算的。数据库包括40个国家（OECD国家，加俄罗斯、巴西、中国、印度、印度尼西亚和南非）、18个产业部门和2005、2008、2009三个年份。数据库中的指标包括：1）分产业部门的总出口，产业部门中又分为国内和国外，国内再分为直接、间接和再进口；2）分产业部门的总出口中包含的服务，出口产业部门又进一步分为国外和国内生产；3）依据贸易增加值法核算的双边贸易平衡；4）进口品中包含的国内出口比重。

我们应积极参与到世界投入产出表的有关工作中，研究中国在国际贸易中的地位和分析其中的贸易利益。为适应OECD-WTO 数据库计算贸易增加值的要求，中国投入产出表要进一步做好做细：一是分类标准要和国际分类接轨，便于与其他国家对比分析；二是要进一步细化行业、产品分类，特别是电子设备、制造业、服务业和服务出口这些加工贸易和服务外包形式突出的行业，以便于将货物中的服务分离出来，便于分析中国这些相应的行业在全球经济中的位置；三是统计数据之间要衔接一致。OECD-WTO 数据库中的基础数据除投入产出以外，现行的国际贸易核算数据也是重要的内容，是计算比例关系、新旧两种方法比较的重要基础，要加强和协调国际贸易核算数据与国民核算数据之间的衔接，保持数据口径和范围上的可比。