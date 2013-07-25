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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 12:42 BJT

港股业绩：ASM太平洋上半年净利按年倒退逾五成，但第二季按季大增

路透香港7月25日 - 半导体及集成电路设备生产商--ASM太平洋 周四公布中期业绩，截至今年6月底止六个月所录得的净利为2.38亿港元，按年减少50.7%，但第二季度盈利则比首季大幅上升近28倍。

ASM太平洋在联交所一份声明中称，第二季度新增订单总额近4.19亿美元，较首季增加36.4%；净利2.3亿港元，按年减少25.7%，按季则大幅上升近28倍。盈利能力大幅改善主要是由于产量增加，及实施成本控制措施。

今年上半年该公司营业额近50亿港元，较上年同期减少3.3%，每股盈利0.6港元，派中期息每股0.35港元。

公司表示，今年上半年的市场活动不如去年同期活跃，业务亦因此受到影响。由于美国经济增长较弱、欧元区国家预期录得负增长，加上中国经济增速放缓，所以难以明确预测订单趋势，但仍然有信心预期下一季度的营业额和盈利表现良好，对前景持审慎乐观的态度。

ASM太平洋早盘收高1%，报86港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/张喜良)
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