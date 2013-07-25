港股业绩：ASM太平洋上半年净利按年倒退逾五成，但第二季按季大增

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 半导体及集成电路设备生产商--ASM太平洋 周四公布中期业绩，截至今年6月底止六个月所录得的净利为2.38亿港元，按年减少50.7%，但第二季度盈利则比首季大幅上升近28倍。
ASM太平洋在联交所一份声明中称，第二季度新增订单总额近4.19亿美元，较首季增加36.4%；净利2.3亿港元，按年减少25.7%，按季则大幅上升近28倍。盈利能力大幅改善主要是由于产量增加，及实施成本控制措施。
今年上半年该公司营业额近50亿港元，较上年同期减少3.3%，每股盈利0.6港元，派中期息每股0.35港元。
公司表示，今年上半年的市场活动不如去年同期活跃，业务亦因此受到影响。由于美国经济增长较弱、欧元区国家预期录得负增长，加上中国经济增速放缓，所以难以明确预测订单趋势，但仍然有信心预期下一季度的营业额和盈利表现良好，对前景持审慎乐观的态度。
ASM太平洋早盘收高1%，报86港元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/张喜良)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。