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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 13:19 BJT

中国债市动态：现券收益率短跌长稳，少量买盘暂难改变市场偏空预期

路透上海7月25日 - 中国银行间债市现券周四早盘收益率短端小幅下行，长端持稳。交易员称，现券收益率经过前期累积涨势，今日短端买气有所恢复，再加上货币市场受“调控”的回购利率涨幅受限，亦吸引部分交易盘出手，但这并不能扭转整个债市偏空氛围。

不过，他们进一步表示，目前的回购利率并不能掩盖银行间流动性紧张的真实局面，虽然市场传言可能有流动性注入，一定程度上缓解机构的担忧，但现券市场整体交投仍相对有限。

“今天债券收益率下来些，不过以短端为主，买盘来自于交易盘，短端回购利率水平仍然被压制在接近昨日水平，有交易盘憋不住了，”上海一银行交易员称，“现在愿意买的人估计也是看债券绝对收益率挺高了。”

他并表示，今天更多是受到情绪的影响，但仅靠交易盘的力量很难推动利率大幅下行，即便出现下行，也无法维持在低位，毕竟一级发行的压力始终存在。

中国银行间资金市场周四流动性偏紧的局面仍无改观，一个月内各期限品种回购利率 续升，尤其是七天品种因已跨月末，供应更趋紧张。今日七天期回购加权平均利率 早盘最高曾上冲至6.50%，创7月1日来盘中高点。不过紧随其后，又出现一笔3.60%的低价成交，监管层稳定市场心态的用意较为明显。

剩余期限约2.14年的附息国债120017券最新收益率 在3.5800%，上日收报3.6000%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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