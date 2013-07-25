台湾货币市场：短率平稳中有趋低压力，国库券标售利率低

* 银行间短率因国库券标低仍有压力

* 月底前短率或维持于低档

* 短票发票量稍多

记者 高洁如

路透台北7月25日 - 台湾银行间短率周四稳于低位，但银行业人士表示，上日国库券标售结果低于预期，对银行间短率稍有引导其走低的压力。

银行交易人士指出，尽管先前20年长券的标售利率走高，但是对短率市场并未引起变化，短钱停泊货币市场之下，短率恐怕还有走低的力压力。美国联邦储备理事会(fed)将提前结束宽松举措，但离调升利率还有一段时间的情况之下，银行间的资金从债券市场、债券型基金退出，短钱暂时停泊在货币市场之下，使得国库券在银行间的标售仍然抢手，并创下低位。

〞这个情况以前没遇过，短钱停在货币市场也看不出来会停多久。〞一位票券商交易员说。

他们指出，7月提存期逐渐走到月底，目前看不出来宽裕的资金情势会有反转变紧的情况，估计月底之前短率应该都可以维持在低档。

财政部表示，今年由于网路报税使用多，因此7月底首批退税金额攀高至403亿台币，上年约280亿台币。此笔退税款项将在30日入银行，31日入一般民众帐户。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为152亿台币，累计超额准备为430亿，加计前期1%的超额准备为1,483亿台币。

本地时间12:50时，

**台币兑美元 走低2.4分报29.966。

**台股 跌0.3%，报8,171.63点；成交量 报657.54亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.380-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.42%，上日在0.380-0.42%。

**短票发票量稍多**

短票市场方面，大型银行业交易人士指出，临近周末，票券商的短票量上扬，为了能够取得较多的短票，因此在利率上稍稍退让。

票券商交易人士也表示，上日国库券标售结果利率低于预期，在今日也造成部分市场看低利率的心理预期，让今日的短票利率稍有走低。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，上日在0.68-0.69%。

今日台湾央行存单到期金额2,610.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 另有财政部发行102-8期273天国库券，金额350亿台币。

本周五央行存单到期金额2,379.75亿台币。紧缩因素则有周五财政部发行102/8期20年公债，金额120.014亿台币。

**债券附买回市场资金不均**

债券市场附买回(RP)成交利率则大致持稳。受上市柜公司发放现金股利进入高峰期影响，有少部分投信基金与企业法人客户走钱，不过市场资金供给仍相当宽裕，并未对调度造成影响，利率也持稳在既有区间。

交易商多表示，今日资金缺口有限，多以到期续做为主。虽然现金股利发放让资金分配略有不均，但整体资金池水位并未改变，客户在收到配发的现金股利后，仍会有买券需求。

“今天投信与法人走钱，股利的发放有点影响。”一位票券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。