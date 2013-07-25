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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 13:21 BJT

韩股业绩：现代汽车第二季净利优于预期，受中国销售提振

现代汽车第二季营业利润为2.41兆韩元，营收为23.18兆韩元。

现代汽车工会在3月9日至6月1日期间的周末罢工，损及国内和对美国及其他市场出口的出货。而在日益激烈的竞争中，该公司也艰难维护其在韩国和美国的市占率。

中国市场是现代汽车的少数亮点之一。该公司在中国的第三座工厂去年投产，且推出了中国版本的Elantra小型车，日本车厂则因中日领土纠纷而销售下滑。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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