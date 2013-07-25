《全球主要银行同业拆借利率一览》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透上海7月25日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上，美元、港元和欧元相应主要 期限的资金拆借利率波动围。 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.12021 0.19053 0.26590 0.39650 0.68094 (LIBOR) 最低 0.11935 0.18933 0.26430 0.39650 0.67544 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.14000 0.20000 0.27000 0.39850 0.68000 (SIBOR) 最低 0.13500 0.20000 0.27000 0.39800 0.67750 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.08429 0.20786 0.38286 0.54357 0.87143 (HIBOR) 最低 0.08214 0.20714 0.38286 0.54357 0.87143 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.04500 0.08286 0.15214 0.26357 0.47143 (LIBOR) 最低 0.04000 0.07714 0.14500 0.25143 0.45429 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.13100 0.22500 0.34300 0.53500 (EURIBOR) 最低 -- 0.12500 0.22100 0.33400 0.52000 ------------------------------------------------------------------------------- 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报3.3495%。 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率，每天在伦敦时间11:30时左右发布 平均利率。 LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的 拆借利率。 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后，所得出的新加坡银行同业拆借利率，币种涵 盖美元和坡元。 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率，币种仅包括港元。 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率，由欧元区的57家主要商业银行提供报价，欧洲银行 联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。