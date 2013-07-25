《美国FED焦点》对外沟通失败，美联储前瞻性指导出师不利

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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“很难看到前瞻性的引导如何能够大幅提高这些央行控制长期收益率的能力，”这份研究的作者们发现。
**行动胜过空谈**
美联储的前瞻性引导中，有一项尤其失败，也就是他们试图把缩减买债的过程和最终的开始升息当成两回事。
尽管已经摊开了联储缩减买债计画的时间表，但贝南克仍表示联储距离收回经济支持还很远，试图藉此安抚投资人。
但市场大多无视此讯息。
就如同道明证券的Eric Green所说的：“前瞻性引导完全没有作用。”
的确，期货市场还一度反映了最早在2014年秋季升息，尽管美联储自身预估指出，至少在2015年前不会升息。
“从美联储的近况来看，只透过喊话是无法控制利率的，一旦真的开始退场，利率就会上扬，”Posen总结称。(完) (编译 王冠中; 审校 隋芬)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。