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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 15:12 BJT

《美国FED焦点》对外沟通失败，美联储前瞻性指导出师不利

“很难看到前瞻性的引导如何能够大幅提高这些央行控制长期收益率的能力，”这份研究的作者们发现。

**行动胜过空谈**

美联储的前瞻性引导中，有一项尤其失败，也就是他们试图把缩减买债的过程和最终的开始升息当成两回事。

尽管已经摊开了联储缩减买债计画的时间表，但贝南克仍表示联储距离收回经济支持还很远，试图藉此安抚投资人。

但市场大多无视此讯息。

就如同道明证券的Eric Green所说的：“前瞻性引导完全没有作用。”

的确，期货市场还一度反映了最早在2014年秋季升息，尽管美联储自身预估指出，至少在2015年前不会升息。

“从美联储的近况来看，只透过喊话是无法控制利率的，一旦真的开始退场，利率就会上扬，”Posen总结称。(完) (编译 王冠中; 审校 隋芬)
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