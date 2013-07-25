版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 14:15 BJT

日本股市：日经指数收低1.1%，投资人对企业财报感到失望

路透东京7月25日 - 日本股市日经指数周四连续第二日下跌，盘中交投震荡，投资人对于绩优股佳能 等企业财报感到失望。佳能股价下跌，此前该公司下修获利预估。

日经指数 跌1.1%至14,562.93点，开盘曾升至高见14,748.77点。东证股价指数 跌1.4%至1,202.32点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐