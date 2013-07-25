台湾金融：台银积极扩充东南亚据点，有意赴中国设立子行

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透台北7月25日 - 台湾资产第二大、百分之百公营的台湾金控董事长曾铭宗周四表示，未来全球经济成长重心将由欧美移往亚洲，将尽力申设东南亚的分行，其中也包括将在中国申设子行。
曾铭宗表示，全球经济发展的重心逐渐由欧美，移往亚洲。根据亚洲开发银行的预估，目前亚洲国家占全球GDP的比重达31%，到2050年会达52%。
〞随着亚洲重回世界经济发展重心，希望可以强力布局亚洲，带动台银起飞。〞曾铭宗表示。
台湾金控是台湾百分之百由财政部持股的公营金控，目前资产总额达4.4兆(万亿)台币，是台湾资产第二大的金控公司，仅次于国泰金控 的5.67兆。
曾铭宗表示，中国的布局方面，台银已有上海分行，并已将申设子行的提议报行政院。
东南亚方面，曾铭宗表示，希望目前在东南亚地区没有分行的地方都能够设立分行，包括菲律宾、印尼、越南、泰国、马来西亚、缅甸等。
他也表示，目前越南分行的申请案已获金管会核准，柬埔寨分行准备要递件。尽管目前柬埔寨对核准外国银行设立分行的动作已暂缓，但曾铭宗表示，若不能开放分行，则会先选择设立代表人办事处，提早进去就有机会。
此外，台湾金控总经理张明道也补充表示，台银的印度代表处设立也已获准。
曾铭宗也强调，台银海外据点的设立以亚洲区域为主，而非只有中国大陆。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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