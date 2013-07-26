《中国债市焦点》贷款利率松绑将推低高评级企业发债成本，信用利差或扩大

* 贷款利率取消下限，利于高评级企业降低发债成本

* 中小企业议价能力低，债务融资难获益

* 长期来看，不同评级信用债利差有望拉大

作者 吴芳

路透上海7月26日 - 中国取消银行贷款利率下限管制，作为享受贷款利率下浮主体的高评级企业在债券发行上亦将获益，在一级市场增加了谈判砝码，未来发债利率有望因此获得下行空间。

不过业内人士指出，在当前资金偏紧的环境下，银行贷款利率短期内突破原有七折限制的可能性不大，高等级信用债发行受益不会立竿见影。而放眼长期，利率市场化因素或致不同等级信用债利差加大。

南京证券固定收益分析师杨浩称，“高等级与其他等级的利差可能会拉开些，那些大企业贷款利率的下降也会给高等级债(发行利率)施加下行压力，因为发债跟信贷作为融资工具，是互为参照的，一般债券发行利率也要参考贷款利率，像标杆一样 。”

中国人民银行一季度货币政策执行报告称，3月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.65%，其中一般贷款加权平均利率为7.22%。从利率浮动情况看，执行下浮、基准利率的贷款占比有所下降，执行上浮利率的贷款占比上升。其中3月一般贷款中执行下浮、基准利率的贷款占比分别为11.44%和23.79%，执行上浮利率的贷款占比为64.77%。

不过，虽然一级市场发债利率存在进一步下行的可能，但考虑到短期内受商业银行流动性偏紧等因素限制，很难快速打破贷款利率原有七折界限，因此放开贷款利率管制，近期来说政策象征意义更大，并且在当前债市整体疲弱市况的牵制下，现券二级市场亦不会马上有所反应。

“当前银行资金成本比较高，即便贷款利率(下限)放开了，(利率)也下不来，”东海证券固定收益一研究员表示，而且目前的高评级债等的收益率变化更多的取决于现券市场整体调整的大环境。

广发银行高级交易员颜岩亦指出，目前影响市场更大的因素还是资金状况，资金利率持续在当前位置，包括高等级信用债发行利率在内的利率水平，难有大幅下行机会。

银行间市场6月末“钱荒”虽已渐远，但7月以来，在资金预期依旧谨慎、配置需求减弱新债发行利率频频走高等带动，现券市场走势更弱，其中银行间10年期国债到期收益率曲线 最新值已至3.8%附近，较6月末的3.7%高位再升约10个基点(bp)。

中国央行上周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

**发行利率下行空间打开**

分析师并指出，对于高评级企业，发行债券成本低于放贷成本已是多年来的既成事实，因此贷款利率放开管制后，短期内难以立即压低发行利率。

“对企业债的未来发行利率会有扰动，但短期影响不大，因为本身超AAA发债历史已经这么久了，早就在践行贷款下限取消的事实。”东海证券固定收益研究员表示。

以2012年至今年6月末前五年期超AAA中短票为例，大多时候债券收益率是低于贷款利率，目前五年期贷款基准利率为6.55%，此前七折下限可低至4.585%。银行间五年期超AAA中短票到期收益率曲线 多在4.8%-4%区间波动。仅6月末出现资金意外紧绷后，收益率向5%靠拢。

但从中长期来看，南京证券固定收益分析师杨浩认为，此次贷款下限取消，对高评级企业来说信贷的融资成本可以与债券竞争了，只要利率相当，信贷是比债券合算的，因此会有一部分债券发行替代为信贷 。

而华南一银行债券研究员也指出，信贷投放相较于债券发行，发行手续简便高效，可能更会受到大企业的青睐。而如果高评级企业转向贷款的话，高评级信用债供给会减少，势必将对此类品种的发行利率起到明显的下拉作用。

但对于未来高评级企业发债下行幅度，上述东海证券研究员表示，“之前因高等级债利率已经大多低于贷款利率，因此未来有可能贷款利率下行50bp，高等级债券收益率仅下行4-5个bp。”

此外，他指出，还要综合考虑经济基本面和资金面等因素是否利于下行 ，如果未来经济进一步走弱，企业融资需求下降，银行议价能力下降之时，发债利率可能下行空间更大。

**不同评级信用债利差或加大**

由此看来，随着贷款利率全面放开，大型企业和中小型企业贷款和发债的融资成本的选择上可能面临着不同的境遇。与高评级企业在贷款利率下浮和相对低利率债务融资左右逢源不同，中小企业融资成本一时难见改善。

高评级企业一级市场发行利率下行空间打开，必将传导到二级市场不同评级品种之间的收益率的变化。业内人士并指出，除不同信用等级企业债券发行利率差距有望加大外，市场对未来信用风险暴发的担心，亦增大低等级信用债利率上行可能，从而致利差增阔。

中国社科院中小银行研究基地副主任游春表示，与大型企业在各市场的优势地位不同，目前中小企业贷款利率基本均为上浮，因此其债务融资成本在其他条件未有明显变化情况下，不会出现明显改善。

国海证券债券研究员黄诗诚则认为，高信用评级企业有条件在优惠贷款和债务融资之间进行自主选择，因此不排除未来高等级信用债供给会因此减少；而资质相对较差企业，获得贷款难度有增无减，支撑其对债务融资依赖性，高低等级信用债利差即有可能扩大。

另外，伴随着中国经济增长乏力，加之近期发行人被下调评级事件频发，债券市场何时出现第一例真正违约，一直被市场所关注。而机构多预期，违约首例出现在民营企业等无政府托底背景发行人的可能性更大。

华泰证券报告称，6月初以来，被下调评级的主体个数已达到18个。因此，未来随着评级下调的常态化甚至是实质性违约事件的发生，债市投资也必然会向着行业分析的“精耕细作”和不同的企业所有制属性等方向发展。

2011年云南一地方融资平台因重组引发的债务违约担忧，极大冲击整个信用债市场。以五年期超AAA和AA+评级的利差为例，第四季度二者点差扩至逾90个基点(bp)，为近年高点。不过随着山东海龙等风险事件的化解，政府托底预期下，今年以来二者点差已缩窄至40bp-60bp。

就信用债投资来说，债市投资主体--商业银行多偏好一些AAA及以上评级的高等级债，券商、基金和一些银行理财账户等则更看重低评级债的高收益性。