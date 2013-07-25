版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 14:53 BJT

国际油市：布兰特原油跌破107美元，与美国原油价差走阔

“不存在供应短缺，全球经济复苏还需假以时日，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa说。

他认为，中国经济成长速度将会在较低水平持稳，中国将不再是“石油需求的主要推动力”。

美国原油的24小时技术分析图表请点选 link.reuters.com/pum89t

布兰特原油的24小时技术分析图表请点选 link.reuters.com/qum89t

上周五布兰特原油与美国原油价差CL-LCO1=R达到平价水准时，投资者曾抛售西德克萨斯中质油(WTI)以了结获利。该价差周四扩大至约2美元，前一交易日结算价差为1.80美元。

过去一个月里，投资者投入大量资金买进WTI,因预期美国新增石油输送能力可将中西部石油从库欣输送到墨西哥湾地区，从而缓解该地区石油供应过剩局面。库欣是美国原油期货的交割地。

“(布兰特原油与美国原油)价差缩窄为零，WTI也没有理由再涨，”Hasegawa说，他并补充说技术面看美国原油期货已经超买。

他说，WTI价格近期走强亦可能削弱美国东海岸地区对国内原油的需求，因炼厂转向价格更低的海运石油。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第四周下滑，尤其是中西部原油库存大减，而馏分油及汽油库存则意外下滑。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 王洋/郑茵; 审校 李婷仪/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐