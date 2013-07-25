国际油市：布兰特原油跌破107美元，与美国原油价差走阔

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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“不存在供应短缺，全球经济复苏还需假以时日，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa说。
他认为，中国经济成长速度将会在较低水平持稳，中国将不再是“石油需求的主要推动力”。
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上周五布兰特原油与美国原油价差CL-LCO1=R达到平价水准时，投资者曾抛售西德克萨斯中质油(WTI)以了结获利。该价差周四扩大至约2美元，前一交易日结算价差为1.80美元。
过去一个月里，投资者投入大量资金买进WTI,因预期美国新增石油输送能力可将中西部石油从库欣输送到墨西哥湾地区，从而缓解该地区石油供应过剩局面。库欣是美国原油期货的交割地。
“(布兰特原油与美国原油)价差缩窄为零，WTI也没有理由再涨，”Hasegawa说，他并补充说技术面看美国原油期货已经超买。
他说，WTI价格近期走强亦可能削弱美国东海岸地区对国内原油的需求，因炼厂转向价格更低的海运石油。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第四周下滑，尤其是中西部原油库存大减，而馏分油及汽油库存则意外下滑。 (完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 王洋/郑茵; 审校 李婷仪/李春喜)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。