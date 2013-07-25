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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 17:21 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*天津保税区     60      30      12    8/1簿记建档   渤海银行   AA+      8/2      8/5
投资控股集团                                        民生银行
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*天津保税区     33     16.5     12    8/1簿记建档   平安银行   AA+      8/2      8/5
投资控股集团                                        中信证券
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*四川省交通    100       8      12    8/1簿记建档   建设银行   AA+      8/2      8/5
投资集团                                            中国银行
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广汇汽车服务    13       5      12 7/26-7/29簿记建档 工商银行  AA       7/30     7/31
                             招商银行
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中信建投证券    49      16       3     7/25招标    北京银行    AAA      7/26     7/29
            (最高发行余额)                         建设银行
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招商证券        93      33       3     7/25招标    农行/建行等 AAA      7/26     7/29
 (最高发行余额)
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天津建工集团     6       3      12     7/25簿记建档 兴业银行   AA-      7/26     7/29
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浙江恒逸集团     9       9      12     7/25簿记建档 中国银行   AA       7/29     7/30
                                                    进出口行
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江苏阳光集团    30      10      12 7/30-31簿记建档 北京银行    AA       8/1      8/2
                                                   中信证券
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深圳能源       40       20      12 7/31-8/1簿记建档 工商银行   AAA      8/2      8/5
                                         招商银行
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广西交通       30       15      12  7/31簿记建档    国开行     AA+      8/2      8/5
投资集团                                            浦发银行
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行    国开行       AAA        --       --
投资集团                                           民生银行
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东南网架        6        3      12     推迟发行    中信银行     AA         --       --
 
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万达集团       18.5      9      12     推迟发行    建设银行     AA-        --       --
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南通自来水公司  2.8      1.4    12     推迟发行    浙商银行     AA-        --       --
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南京港集团     13        3      12     推迟发行    交通银行     AA         --       --
                                                  南京银行
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云内动力       10        6      12     推迟发行    交通银行     AA         --       --
                                       光大银行
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龙力生物        6.5      3      12     推迟发行    华夏银行     AA-        --       --
 
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章源钨业       4         2      12     推迟发行    农业银行     AA-       --        --
   
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天津中环电子  18         2      12     推迟发行    渤海银行     AA        --        --
信息集团                                           建设银行
========================================================================================
深圳广前电力   4         2      12     推迟发行    农业银行     AA        --        --
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江苏建工集团   4.7     2.5      12     推迟发行    交通银行     AA-       --        --
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江苏江南商贸     3       3      12     推迟发行    交通银行     A+        --        --
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锦江国际(集团)  35      30      12     推迟发行    工商银行   AAA        --        --
                                                    浦发银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)                
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*天津自来水    15        5      3   7/30簿记建档   浙商银行     AA      7/31      8/1
集团
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*丽江旅游     3.4      0.9      5   7/30簿记建档   招商银行     AA      7/31      8/1
    
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*国能生物       8        4      3   8/1簿记建档    兴业银行     AA      8/2       8/5
发电集团
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辽宁成大       23       3       3   7/26簿记建档   招商银行     AA      7/29      7/30
                                        中国银行                    
========================================================================================   
中百集团        6       3       3   7/26簿记建档    招商银行    AA       7/30      7/31
                                        工商银行
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深圳茂业商厦   22       7       3   7/29簿记建档   中国银行     AA      7/30      7/31
                                                   工商银行   
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成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+     --        --
集团                                               民生银行
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营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+     --        --
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穗恒运A         8.8     4.8    5     推迟发行      华夏银行     AA      --        --
 
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新华都实业     25      10      5     推迟发行      兴业银行     AA      --        --
集团股份公司                                         
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四川龙蟒集团   18      10      5     推迟发行      农业银行     AA      --        --
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嘉兴市实业     14       5       5    推迟发行      中信银行     AA      --        --  
资产投资
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三花控股集团   10       5       3    推迟发行      招商银行     AA      --        -- 
                                                   交通银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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