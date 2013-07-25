《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *天津保税区 60 30 12 8/1簿记建档 渤海银行 AA+ 8/2 8/5 投资控股集团 民生银行 ======================================================================================== *天津保税区 33 16.5 12 8/1簿记建档 平安银行 AA+ 8/2 8/5 投资控股集团 中信证券 ======================================================================================== *四川省交通 100 8 12 8/1簿记建档 建设银行 AA+ 8/2 8/5 投资集团 中国银行 ======================================================================================== 广汇汽车服务 13 5 12 7/26-7/29簿记建档 工商银行 AA 7/30 7/31 招商银行 ======================================================================================== 中信建投证券 49 16 3 7/25招标 北京银行 AAA 7/26 7/29 (最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================== 招商证券 93 33 3 7/25招标 农行/建行等 AAA 7/26 7/29 (最高发行余额) ======================================================================================== 天津建工集团 6 3 12 7/25簿记建档 兴业银行 AA- 7/26 7/29 ======================================================================================== 浙江恒逸集团 9 9 12 7/25簿记建档 中国银行 AA 7/29 7/30 进出口行 ======================================================================================== 江苏阳光集团 30 10 12 7/30-31簿记建档 北京银行 AA 8/1 8/2 中信证券 ======================================================================================== 深圳能源 40 20 12 7/31-8/1簿记建档 工商银行 AAA 8/2 8/5 招商银行 ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 7/31簿记建档 国开行 AA+ 8/2 8/5 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 万达集团 18.5 9 12 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南通自来水公司 2.8 1.4 12 推迟发行 浙商银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 南京银行 ======================================================================================== 云内动力 10 6 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 光大银行 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 章源钨业 4 2 12 推迟发行 农业银行 AA- -- -- ======================================================================================== 天津中环电子 18 2 12 推迟发行 渤海银行 AA -- -- 信息集团 建设银行 ======================================================================================== 深圳广前电力 4 2 12 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 江苏建工集团 4.7 2.5 12 推迟发行 交通银行 AA- -- -- ======================================================================================== 江苏江南商贸 3 3 12 推迟发行 交通银行 A+ -- -- ======================================================================================== 锦江国际(集团) 35 30 12 推迟发行 工商银行 AAA -- -- 浦发银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *天津自来水 15 5 3 7/30簿记建档 浙商银行 AA 7/31 8/1 集团 ======================================================================================== *丽江旅游 3.4 0.9 5 7/30簿记建档 招商银行 AA 7/31 8/1 ======================================================================================== *国能生物 8 4 3 8/1簿记建档 兴业银行 AA 8/2 8/5 发电集团 ======================================================================================== 辽宁成大 23 3 3 7/26簿记建档 招商银行 AA 7/29 7/30 中国银行 ======================================================================================== 中百集团 6 3 3 7/26簿记建档 招商银行 AA 7/30 7/31 工商银行 ======================================================================================== 深圳茂业商厦 22 7 3 7/29簿记建档 中国银行 AA 7/30 7/31 工商银行 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ======================================================================================== 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 穗恒运A 8.8 4.8 5 推迟发行 华夏银行 AA -- -- ======================================================================================== 新华都实业 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 集团股份公司 ======================================================================================== 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 嘉兴市实业 14 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 资产投资 ======================================================================================= 三花控股集团 10 5 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 交通银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/边竞)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。