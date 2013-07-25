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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 14:39 BJT

欧股业绩：瑞士罗氏上半年核心获利成长10%，因三大药物热销

路透瑞士巴塞尔7月25日 - 瑞士制药商罗氏 公布上半年核心获利成长10%，优于市场预期，主要拜其三大药物和新型昂贵乳癌治疗药物销售强劲所赐。

这家全球最大的抗癌药物生产商称，上半年营收成长4%至232.95亿瑞郎(249.1亿美元)，核心每股盈余(EPS)为7.58瑞郎，成长了10%。

路透调查分析师平均预期营收为232.93亿瑞郎，核心每股盈余为7.35瑞郎。

三大抗癌药物Rituxan、Herceptin及Avastin，协助抵销肝癌药物Pegasys销售欠佳的冲击。

其最新的乳癌药物Perjeta和Kadcyla同样销售强劲。这两种药物将和其第三热销的Herceptin合并使用。这三种药物上半年的销售成长11%至33亿瑞郎。

罗氏预期全年营收的成长幅度和2012年增长7%相当，核心获利的增幅要比营收高。其表示，预期2013年股利会进一步增加。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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