台湾债市：殖利率弹升，长券有财政部截标助拳筹码稳固

路透台北7月25日 - 台湾债市殖利率周四弹升，因美国10年公债殖利率弹升至近期交投 区间高点。不过受财政部截标20年券102/8效应的影响，市场观望气氛依旧浓厚，盘面主流 券总成交值仅约100亿台币，在流动性不佳的状况下，不少交易商仍选择退场观望。 下周二要标售的30年券102/9发行前交易的买卖报价利差也未见收敛。交易商认为，标 债前维持零成交纪录的可能性相当高，因为空方经过102/8的震撼教育后，已经无意转战102 /9，顶多在五年券102/2做做短线交易即可。如此也让102/9会以什么利率定价，更增添不确 定性。 “对财政部定出的利率要花些时间适应，也不知道这价格是真还是假。”一证券商交易 主管说。 另一证券商交易员则认为，财政部此举当然会让空头相当不爽，但却让多方的军心因而 稳固。今日债市殖利率固然走高，但长券端的卖压轻微，不过若殖利率有机会向下，还是会 趁机调节筹码。 交易员预估明日102/2殖利率主要交投区间在1.05-1.085%，10年券102/6殖利率主要区 间暂看1.45-1.50%。 美国公债价格周三继续走低，且短暂扩大跌幅，此前财政部标售350亿美元新五年期公 债获疲弱需求，尽管基金经理购买的五年公债占比上升。10年期公债 价格下跌2 2/32，收益率报2.60%，在近期交投区间的高端，且为7月15日来最高水平。 台湾央行周二标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不 过本期公债再度不足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +2.41 1.0791 1.0660-1.0844 97.0 10 102/6 +3.65 1.4635 1.4600-1.4699 4.5 交易商认为，虽然国库压低了殖利率曲线尾端，但台债还是会随着国际盘变化。尤其是 31日美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议声明，以及下周五的非农就业数据，将会让 债市新一波的多空走势就此定调。 “若9月真要缩减购债规模，这次的FOMC会议就会透露要如何退场。”一证券商交易员 说。 不过另一银行交易主管则称，虽然台债与美债连动性颇高，不过台湾与美国的基本面无 法相提并论，在此情形下，殖利率纵然有弹升机会，预料空间也有限。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4635 5 102/2 1.0791 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)