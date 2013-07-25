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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 14:45 BJT

欧股业绩：巴斯夫第二季获利低于预期，称2013年获利目标面临挑战

路透法兰克福7月25日 - 欧洲市场萎缩以及中国经济成长放缓，为德商巴斯夫(BASF) 的第二季获利带来压力，并给这家按营收计全球最大化学企业的2013年获利目标画上问号。

巴斯夫称仍计划打破2012年的营收和经调整息税前利息水平，不过该公司表示，“眼下要实现获利目标比年初时的预期更加艰难。”

经一次性项目调整的第二季未计利息与税项之利润(EBIT)下跌5%至18亿欧元(23.8亿美元)。

实际数据较路透调查分析师平均预估值20.1亿欧元低10%，因景气循环的基础化学和石化产品业务疲弱。

巴斯夫表示，占到集团营收过半的欧洲地区市场小幅萎缩，而该公司最为重要的未来市场--中国的成长下滑。

该公司周四表示，“中国经济成长的发动机不再是开足全部马力，”，并称将放缓新兴市场新员工招聘的步伐。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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