欧股业绩：巴斯夫第二季获利低于预期，称2013年获利目标面临挑战

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透法兰克福7月25日 - 欧洲市场萎缩以及中国经济成长放缓，为德商巴斯夫(BASF) 的第二季获利带来压力，并给这家按营收计全球最大化学企业的2013年获利目标画上问号。
巴斯夫称仍计划打破2012年的营收和经调整息税前利息水平，不过该公司表示，“眼下要实现获利目标比年初时的预期更加艰难。”
经一次性项目调整的第二季未计利息与税项之利润(EBIT)下跌5%至18亿欧元(23.8亿美元)。
实际数据较路透调查分析师平均预估值20.1亿欧元低10%，因景气循环的基础化学和石化产品业务疲弱。
巴斯夫表示，占到集团营收过半的欧洲地区市场小幅萎缩，而该公司最为重要的未来市场--中国的成长下滑。
该公司周四表示，“中国经济成长的发动机不再是开足全部马力，”，并称将放缓新兴市场新员工招聘的步伐。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。