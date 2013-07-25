表格：美国6月耐久财订单较前月升4.2%，增幅超出市场预估

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透7月25日 - 美国商务部周四公布：
* 美国6月耐久财(耐用品)订单较前月升4.2%(市场预估为上升1.3%)
* 6月扣除运输的耐久财订单持平(市场预估为上升0.5%)
* 6月扣除国防的耐久财订单上升3.0%(预估为上升1.5%)
* 6月扣除飞机的非国防资本财订单上升0.7%(预估为上升0.5%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
6月 5月 4月
总体新订单 4.2 5.2 3.6
扣除运输 持平 1.0 1.8
扣除国防 3.0 4.9 2.6
电脑/电子产品 -2.6 3.2 4.6
运输设备 12.8 14.8 8.0
资本财 9.0 13.4 5.4
非国防资本财 6.3 12.9 3.5
扣除飞机的
非国防资本财 0.7 2.2 1.2 (完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。