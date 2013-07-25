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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 20:44 BJT

表格：美国6月耐久财订单较前月升4.2%，增幅超出市场预估

路透7月25日 - 美国商务部周四公布：

* 美国6月耐久财(耐用品)订单较前月升4.2%(市场预估为上升1.3%)

* 6月扣除运输的耐久财订单持平(市场预估为上升0.5%)

* 6月扣除国防的耐久财订单上升3.0%(预估为上升1.5%)

* 6月扣除飞机的非国防资本财订单上升0.7%(预估为上升0.5%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

6月 5月 4月

总体新订单 4.2 5.2 3.6

扣除运输 持平 1.0 1.8

扣除国防 3.0 4.9 2.6

电脑/电子产品 -2.6 3.2 4.6

运输设备 12.8 14.8 8.0

资本财 9.0 13.4 5.4

非国防资本财 6.3 12.9 3.5

扣除飞机的

非国防资本财 0.7 2.2 1.2 (完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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