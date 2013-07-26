《市场聚焦》中国贷款利率管制放开宣告资金计划配置时代落幕

作者 钟华

路透北京7月26日 - 中国央行在经济增速不断走低之时全面放开金融机构贷款利率管制，似乎暗含政策“稳增长”倾向上升，并在一定程度上宣告中国资金计划配置时代将落下帷幕。

尽管此次利率市场化改革被诸多人士认为影响甚微，但其实际动态影响将极其深远。

展望中国金融体系演进和金融市场化推进，金融机构贷款以及其他融资提供的利率，正在更多由金融机构资金成本以及自身价格形成机制决定，而非更多由贷款基准利率决定。因此，剔除信用风险溢价因素，银行间市场低企的回购利率和充裕的流动性，将有助拉低贷款市场利率，并可能推动贷款规模扩张。

就存款市场看，存款利率管制下的非金融机构及住户存款的占比正在明显降低，今年5月已降至64%左右；就贷款市场来说，金融机构贷款占其向实体经济提供的全部资金支持已从2002年的95%下降至2012年的58%，这意味着资金来源和运用已逐渐转移到非管制市场，更多由金融市场和金融机构本身来决定。

就本次央行全面放开金融机构贷款利率管制而言，不仅对金融机构增量贷款的定价有着重要影响，还对存量贷款影响巨大。譬如，今年上半年人民币贷款增加5.08万亿元，这仅为全部贷款的7%，但同时有高达近30万亿元的短期贷款和票据融资，这将在一年中重新定价，却占到全部贷款的43%。

如果我们进一步探讨中国过去施行存贷款市场管制的根源，其逻辑起点源于计划经济。中国在资金短缺时代推进以经济建设为中心，要让一部分人，一部分地区先富起来，这使得国家实行资金计划配置，并根据改革开放国策部署，将资金从中西部调往东部沿海，并集中力量办大事，做大项目。

如今中国经济经过长期高速发展，资金计划配置和定价的必要性已明显降低，同时计划配置的负面效应日渐凸显，如今中国央行全面放开贷款利率管制，一定程度上意味着那个时代的结束。

**贷款利率管制放开的动态效应**

当然，持金融机构贷款利率管制放开对贷款市场影响不大的观点并非没有支撑。目前中国金融机构贷款加权利率6.65%，不仅高于一年期贷款基准利率34个基点(bp)，甚至也和五年期贷款基准利率相当，这意味着贷款利率管制并没有对金融机构放贷利率形成太大制约。

如果考虑到中国央行此前已将金融机构贷款利率区间下限放宽至基准利率0.7倍，即贷款利率一年期最低可至4.42%，五年期最低可至4.66%，这较前述贷款加权利率低出逾200bp，也低于一年和五年期票据收益率约50bp。

如果进一步考察金融机构人民币贷款各利率区间占比，也可以看到执行基准利率下浮和执行基准利率上浮的贷款3月占比分别为11%和65%。执行下浮利率的贷款占比较低，这同样可以暗示出央行全面放开贷款利率管制后，金融机构执行利率下浮的贷款比例也不会很高。

浏览中国金融机构人民币贷款各利率区间占比分布图，请点击：link.reuters.com/cet89t

不过，上述结论并没有完全揭示出中国贷款市场乃至金融市场可能的动态变化所带来的广泛效应。如果考虑这些因素，可能有利于得出更加全面的结论。

同样从贷款市场入手，让我们回顾2010年1月，当时执行基准利率下浮的贷款占比曾达到35%，甚至高于利率上浮的贷款占比，也就是说，目前11%的利率下浮贷款占比并非不能有所进一步的作为。

就市场环境而言，当时利率下浮贷款占比走升，得益于贷款规模和贷存比监管指标限制放松、银行间市场流动性充裕及超低利率水平，以及金融机构自身经营行为等诸多因素。

不过，鉴于中国金融体系的不断演变、表外业务扩张、金融创新发展等因素，使得贷款规模及贷存比监管指标限制对金融机构提供间接融资的影响要相对弱化，而金融机构资金成本，以及银行间市场流动性充裕程度等因素影响在相对上升。

即使在金融创新不如当前的2009年一季度，银行间市场质押式隔夜回购加权平均利率创0.8%的记录新低之时，金融机构贷款加权平均利率在当年3月也达到4.76%的记录新低，较当时一年期贷款基准利率低出55个bp。

**资金价格形成机制与定价基准选择**

从欧美等国际经验看，随着中国金融市场的发展，结合金融作为中介的属性以及金融机构内外价格形成机制，将不断推动以资金成本为基础的定价模式和定价地位更加凸显。

然而即使央行全面放开金融机构贷款利率限制后，目前贷款的基准利率可能也不会消失；但其对金融机构提供贷款等间接融资利率具体确定的指引将逐渐趋于弱化，金融机构也就需要寻找或者构建新的定价基准。

作为继贷款基准利率之后的新定价基准体系构建和市场选择看，鉴于全国人大财经委副主任委员吴晓灵关于今明两年都不会放开存款利率上限的表态，这意味着金融机构存款基准利率对贷款定价将会有着重要的影响。

不过，中国金融体系的不断演化和金融创新的发展，推动金融同业市场的份额迅速上升，目前已达到20%左右。而同业市场酿造金融市场利率有效形成的基础，相应地会推动银行间市场回购利率及Shibor，在金融机构和金融市场提供融资交易时的定价地位上升。

以此角度看，中国在积极推进利率市场化的同时，如果又打击金融同业市场，将非常不利于金融市场深度和流动性建设，以及金融机构内外价格机制的有效形成。

事实上，中国金融监管风暴和6月流动性异常紧张等因素，已对金融市场价格机制造成巨大冲击，并导致债市现券日均交易规模从今年4月的逾4,000亿元急降至目前仅400亿元左右；债券二级市场交易量大降还进一步影响到一级市场交易和定价，比如近期国债招标发行中标利率与边际中标利率点差明显扩大。

浏览中国债券交易量走势与资金利率关系图，请点击：link.reuters.com/det89t

让我们继续讨论市场定价机制。中国金融市场和金融创新的发展，尤其是市场化程度高的金融同业市场发展，有利于激活市场化相对低的存贷款市场，将各个金融子市场有效打通，便于金融机构以及中央银行进行高效的流动性管理和市场资金定价，为中国利率市场化下一步发展打下更加有利的坚实基础。