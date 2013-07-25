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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 14:59 BJT

离岸人民币：香港金管局优化流动性安排，增开隔夜及一日更短期回购窗口

路透香港7月25日 - 香港金管局周四表示，为了优化离岸人民币流动性安排，在现行的七天期之外，增开隔夜与一日两个更短期回购窗口，甚中隔夜流动资金总额将不超过100亿元人民币。

金管局发布新闻稿指出，参加行可依照需求提出合格抵押品向金管局提出申请，一及七天期申请在中午12点截止，隔夜资金截止时间至下午3时。前两个品种的资金将在翌日下午4时前拨入（T+1），而隔夜资金则会在当日拨入。

金管局认可的合格抵押品为外汇基金票据和债券、香港特区政府债券以及中国财政部在香港发行的人民币债券。

金管局去年推出人民币七天期回购窗口，今年初将回购资金拨入的时间由两个营业日（T+2）缩短为（T+1）以更符合市场需求。(完)

欲浏览金管局新闻稿，请点选(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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