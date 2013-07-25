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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 21:09 BJT

表格：美国6月建筑许可修正为下滑6.8%，年率为91.8万户

路透7月25日 - 美国商务部周四对7月17日公布的建筑许可数据做出修正，美国6月建筑许可修正为下滑6.8%，前值为下滑7.5%，年率为91.8万户。

经季节调整后的房屋建筑许可如下：

变动百分比(%) 6月 前值 5月 前值 13年6月/12年6月 前值

建筑许可　 -6.8 -7.5 -2.0 -2.0 16.9 16.1

年率(千户) 6月 前值 5月 前值 13年5月/12年5月 前值

建筑许可　 918 911 985 985 785 785 (完) (编译 于春红; 审校 田建华)
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