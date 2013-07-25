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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 15:05 BJT

欧股业绩：联合利华第二季营收成长5%，略逊于预估

路透伦敦7月25日 - 联合利华(Unilever) 公布第二季基本营收成长5%，略低于市场预期。该公司还表示，新兴市场的营收成长放缓。

联合利华周四称，第二季度新兴市场营收增长10.3%，略低于前季度的10.4%。发达市场营收则下跌1.3%。

“新兴市场营收成长放缓，因宏观经济面的不利因素影响到消费行为。”该公司称。“发达市场依然疲弱，北美或欧洲几乎没有复苏的迹象。”

根据30位分析师的平均预估，原预计联合利华营收增幅料在5.5%。

该公司表示，核心营业利润率取得改善，今年上半年升至14.0%。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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