中国股市：沪综指续收跌，中小市值股票出现大面积回调

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透上海7月24日 - 中国股市沪综指周四收市继续下跌。分析师指出，前两天大幅震荡的金融股和周期股今出现企稳，但是近阶段一直领涨的中小市值股票，尤其是创业板股票，因获利抛压出现大面积回调，令大盘重心略有下移。
沪综指 收报2,021.174点，跌12.155点，或0.60%。上海A股成交额为861亿元人民币，上日为936亿元。
“（中小市值股票）风险已经很大了，你看那些前期领涨的创业板股票跌的幅度较大，明显有资金出逃的迹象。”浙商证券策略分析师王伟俊说。
他指出，包括创业板在内的中小盘股前期炒得较为狂热，估值与主板偏离度较大，预计未来可能会出现较长时间的调整。因股市基本面没有改善，主板个股亦难有吸引力，预计近阶段大盘仍会维持弱势震荡。
创业板指数P 收跌4.398%，昨日该指数已创下逾两年半以来的高点。深圳前十大跌幅榜中，有七家创业板公司封住跌停。
沪深300指数 收跌0.51%，报2,237.683点；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,212.8点，跌0.8%，成交1,097,629手。(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。