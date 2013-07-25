香港个股：汇丰控股旗下资产管理分支获得RQFII资格

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 汇丰控股 旗下资产管理分支周四称，该公司已经获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格，将可为其客户提供投资于中国国内债市和A股市场的渠道。
汇丰旗下恒生银行 的投资管理分支刚于上月获得RQFII资格，汇丰和恒生均为首批获得RQFII资格的香港本地主要金融机构。
汇丰环球资产管理公司亚太区行政总裁Joanna Munro在一份声明中称，汇丰作为新兴市场主要投资经理，对于能够获得RQFII资格感到欣慰；并认为RQFII试点进一步扩大，将有助香港资产管理行业的发展，以及巩固香港作为主要离岸人民币中心的地位。
中国证监会此前公布，6月批出RQFII资格予恒生投资管理、工行 旗下工银亚洲投资管理以及中国太平保险 旗下太平资产管理三家香港公司。
中国证监会3月发布新规，将RQFII试点初期参与机构由中资券商和基金在港子公司扩展至中资银行、保险公司在港机构以及在港注册并主要在香港经营的金融机构。据国家外管局数据，截止6月26日，中国30家RQFII共获批额度共计1,049亿元人民币。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。