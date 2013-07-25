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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 15:13 BJT

香港个股：汇丰控股旗下资产管理分支获得RQFII资格

路透香港7月25日 - 汇丰控股 旗下资产管理分支周四称，该公司已经获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格，将可为其客户提供投资于中国国内债市和A股市场的渠道。

汇丰旗下恒生银行 的投资管理分支刚于上月获得RQFII资格，汇丰和恒生均为首批获得RQFII资格的香港本地主要金融机构。

汇丰环球资产管理公司亚太区行政总裁Joanna Munro在一份声明中称，汇丰作为新兴市场主要投资经理，对于能够获得RQFII资格感到欣慰；并认为RQFII试点进一步扩大，将有助香港资产管理行业的发展，以及巩固香港作为主要离岸人民币中心的地位。

中国证监会此前公布，6月批出RQFII资格予恒生投资管理、工行 旗下工银亚洲投资管理以及中国太平保险 旗下太平资产管理三家香港公司。

中国证监会3月发布新规，将RQFII试点初期参与机构由中资券商和基金在港子公司扩展至中资银行、保险公司在港机构以及在港注册并主要在香港经营的金融机构。据国家外管局数据，截止6月26日，中国30家RQFII共获批额度共计1,049亿元人民币。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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