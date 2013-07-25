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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:25 BJT

《Russell专栏》亚洲对伊朗石油采购量大减，但仍远未达到美国要求

由于日本关闭炼厂及需求下滑，日本整体原油进口趋势向下，其要限制向伊朗采购可能相当容易。

而伊朗第四大客户韩国，今年上半年已减少进口26%至每日139,700桶。

路透6月24日曾报导，韩国已承诺6-11月减少自伊朗进口原油，幅度为较前六个月减少15%，以此确保美国同意继续予以豁免。

亚洲买家目前在伊朗石油出口中占据很大份额，伊朗出口已从2011年的每日220万桶减少将近一半。

由于区域需求成长放缓，加上全球原油供应过剩，在被美国施以金融惩处之前，亚洲国家应有更进一步减少进口的空间。

虽然美国及其盟友已成功限制伊朗的石油贸易，但围绕伊朗核计划的协商迄今仍无进展。

立场相对温和的Hassan Rouhani赢得伊朗总统大选，也许能提供成功谈判的契机。但前提是这位新领袖认为与西方国家妥协，能够缓解石油营收减少的经济痛楚。(完) (译文审校 隋芬/艾茂林)
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