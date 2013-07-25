专家观点：中国正面临对外开放战略布局重大契机，应以开放促改革

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自“中国对外开放在新形势下的战略布局”一文,作者系黄海洲供职于中国国际金融有限公司；周诚君供职于中国人民银行)

路透北京7月25日 - 30多年的实践经验表明对外开放促进了中国经济社会的全面进步，为改革事业提供了较好的基础条件。新形势下，中国正面临对外开放战略布局的重大契机。但在新一轮的全球平衡中中国也面临着严峻的挑战。

对此，文章提出以下十点建议：一是打破认识误区，加强宣传教育；二是加强理论研究和技术准备，做好基础梳理工作；三是以加快推进中美BIT谈判为契机，推动服务贸易和投资协定领域标准的提高；四是加快实施更高标准的自由贸易区战略；五是以服务业领域扩大对外开放为突破口，取消限制，推动实质性扩大开放；六是进一步扩大农业对外开放；七是加快人民币资本项目可兑换的进程；八是通过扩大对外开放促进国内改革；九是开放的同时也要注重监管；十是要以开放的心态进行全球配置，迎接全球化时代。

随着全球化的不断深入，尤其是这次国际金融危机后，世界各国经济复苏都面临着比较复杂的国内国际矛盾和冲突，长短期矛盾继续凸显，不平衡复苏格局短期难以取得明显改善，合作与竞争共存。美国短期动能减弱、长期动能增强；欧元区短期波动减弱、长期余震不断；日本短期市场欢呼、长期前景不明；新兴市场短期微弱复苏、长期依靠改革。

国际贸易与投资规则发展也呈现出不同于以往的新趋势：一是服务贸易和投资协定成为新一轮国际贸易谈判和规则制定的核心内容；二是具有更高标准的新自由贸易协定将引领全球贸易新规则；三是WTO多边贸易体制将日益边缘化。

当前中国面临重大契机，世界由单极向多级转变的趋势更加明显。在全球力量更趋均衡的情况下，中国在和美国的博弈中将有更多的“筹码”在手，可以凭借自身的优势，与欧盟和主要新兴国家都建立良好的关系，在国际事务中取得更大的话语权并承担更多的国际义务。

而随着全球化的不断深入，尤其是这次国际金融危机后，世界各国经济复苏都面临着比较复杂的国内国际矛盾和冲突，不平衡复苏格局短期难以取得明显改善，合作与竞争共存。

尤其金融危机过后，一方面，国际经贸活动中各种形式的保护主义上升，贸易摩擦加剧，各国围绕市场、资源、人才、技术、规则和标准等方面的竞争更加激烈；另一方面，主要经济体在多哈回合谈判受阻情况下，纷纷调整国际化战略，加快推进更高标准的自贸区建设，强化区域次区域合作，使得当前国际贸易与投资规则发展呈现出不同于以往的新趋势。一是服务贸易和投资协定成为新一轮国际贸易谈判和规则制定的核心内容。二是具有更高标准的新自由贸易协定将引领全球贸易新规则。三是WTO多边贸易体制将日益边缘化。

但中国亦面临挑战，包括认识上存在偏差；理论上准备不足。中国对国际自由贸易的理论研究在相当程度上还停留在传统的WTO多边贸易框架体制下，对新一轮贸易自由化所具有的贸易与投资并重、侧重于服务贸易和投资协定的趋势转型，对正在如火如荼推进中的TISA、TTP和TTIP谈判，以及对当前中国正在与美国谈判的BIT2012等更高标准国际自由贸易协定的框架、内容、要义及相关具体问题，理论研究和评估还普遍不足；步骤上相对落后，开放水平较低。

虽然2001年中国加入WTO后认真履行开放承诺，但应当认识到，中国在加入WTO时还在一些领域保留了限制措施，如在商品贸易领域，对农业的保护主义倾向还相当严重；在服务贸易领域更为突出，市场准入限制十分严格。当前美欧国家反映比较强烈的领域有：银行业；证券业；保险业；邮政快递业；建筑业；法律服务等。

总之，国际贸易发展的新趋势以及中国当前在对外开放领域的相对滞后，对中国进一步扩大对外开放、参与国际规则制定提出了严峻的挑战。如果继续保持当前固步自封、裹足不前的被动状态，不仅不利于中国的国际形象，不利于走出去，也不利于通过扩大开放促进国内改革以完善体制机制，而且更重要的是，可能导致中国在新一轮国际贸易自由化浪潮中，在标准和规则制定方面被边缘化，最终无法维护好战略机遇期，在新一轮国际竞争中败下阵来。

中国应以开放促改革。中国要加快实施更高标准的自由贸易区战略。当前中国同自由贸易协定伙伴的贸易额仅占中国外贸总额的24%，如果剔除港澳台地区，仅占11%，这与国际水平差距较大，也与中国当前在国际贸易中的地位完全不相符。同时，加快实施自由贸易区战略也是扩大开放、提高标准的一条重要途径。如可以以台港澳、中韩、中日韩、中澳、中瑞、中冰自贸区协定谈判为突破口，小范围内先行推动部分领域的高标准开放试点，为逐步扩大乃至全面开放积累经验。

还要推动服务业领域的扩大开放。注重在服务业领域的开放，从以货物贸易为主转向货物贸易和服务贸易并重。逐步放开金融领域，推进人民币国际化。1）择机进一步有序开放资本账户，在充分认识国际资本流向的基础上，利用国内经济增长放缓的时机，推进藏汇于民，稳定人民币汇率；同时放松国内企业和居民对海外投资的限制，提高中国对外投资的收益和外汇储备的使用效率。2）避免人民币剧烈升值。3）推进人民币国际化。

并推进农业领域的对外开放，加快实现人民币资本项目可兑换。目前，中国资本项目可兑换的程度偏低，同时影响了经常项目的可兑换，造成对外贸易和投资不够便利，引进来和走出去面临较多限制，不利于中国融入新一轮国际贸易投资一体化。同时，较低的资本项目可兑换水平，也造成中国金融市场相对封闭，不利于金融机构摆脱惰性，影响了金融支持实体经济发展的能力。

一是制定并公布人民币可兑换的路线图、时间表，明确2015年末实现可兑换。二是对现有政策进行梳理，对已经可兑换或基本可兑换的项目进一步做实。三是近期加快推进跨境贸易结算及资本市场跨境投资领域改革。推动人民币成为更广泛的交易和结算货币，同时推行QDII2、股票市场国际版、境外发行熊猫债等资本市场改革，推动形成以人民币定价的国际资产，并在条件基本许可的范围内加大试点和推广力度，测试人民币实现交易和定价国际资产的功能后对中国金融体系的影响。四是中期可全面推进外债、资本市场领域的对外开放。

需要注意的是，资本项目可兑换并不意味着跨境资本流动完全自由，大多数的货币兑换和跨境交易都是自由的，少数还需要管理，并按照法律法规的规定开展业务。因此，资本项目可兑换是一个有弹性和调整空间的制度安排，不是“非黑即白”的选择。