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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 15:52 BJT

中国期市：油脂类主力合约全线创新低，受国内供应压力和美豆跌势拖累

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     50,490      0.18      337,360 
         黄金(au)     1312     264.05     -1.07      141,380 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,685     -0.22    1,427,222 
         橡胶 (ru)    1401     18,555      1.03      207,126 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,262     -0.79    1,869,228 
         豆油 (y)     1401      7,142     -1.41      699,710 
         焦炭 (j)     1401      1,477     -0.27      245,650 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,891      0.29      548,254 
         棉花 (cf)    1401     19,980      0.23       67,330 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,209.8     -0.93       56,908 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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