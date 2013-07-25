投行观点:下半年A股市场判断偏悲观，建议配置防御性行业--瑞银

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月25日 - 瑞银证券研究部副主管、首席证券策略分析师陈李周四指出，由于国内通货紧缩迹象渐趋明显，再加上资金面偏紧，企业盈利将继续恶化，因此对下半年中国A股市场表现偏悲观，建议配置防御性行业股票，例如消费和医药业。
瑞银已下调2013年A股市场整体业绩增速预期至8.7%，此前预期为11.5%；其中非金融企业业绩增速为6.8%，金融股业绩增速为10.3%。
“通货紧缩的压力下，企业盈利恶化，我们必须看到下调盈利预测。现在卖方分析师的全年盈利预测还是太高。目前市场盈利预期全年增长全市场有19%，...这是明显过高的盈利预测。”陈李说。
他指出，国内工业生产者出厂价格指数（PPI）已连续16个月为负，若三季度继续保持下降，PPI下降周期就创造过去十年来最长纪录。PPI为负，企业利润率水平会持续下降，同时亦破坏存货周期，补库存的迟滞导致下游需求复苏缓慢。
6月中国PPI同比下降2.7%，环比下降0.6%。PPI自去年3月跌入负值以来，已连续16个月同比下跌。
陈李还表示，6月份的“钱荒”，使市场资金利率水平提高30-50个BP(基点)，相当于在通货紧缩的背景下加了一次息，企业备受煎熬，雪上加霜。而且国内金融机构近期压缩同业业务，外汇占款6月起出现下降，国内流动性下半年或会进一步趋紧。
他指出，从估值来看，A股压力较大，一来是因为资金面偏紧，二来是外汇占款减少，热钱正持续从新兴市场撤出。当然未来并不是完全没有希望，关键看政府会出台哪些政策，例如在货币环境上做出一些调整。
在投资配置上，他建议，除可配置防御性行业外，可适当配置房地产股，以应对可能的政策改变，或配置一些公用事业股，以应对通缩蔓延。当然，下半年新股恢复发行后，新股亦是一个不错的选择，理由之一就是新股募集资金后可大幅降低财务费用，利润增速提高。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。