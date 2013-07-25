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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 15:36 BJT

金属期市：伦铜连涨五日后回落，受中国需求疑虑打压

0701GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7023.00 -32.00 -0.45 -11.45

上海期铜 50490 90 +0.18 -12.84

COMEX期铜 3.19 0.01 +0.25 -12.74

LME期铝 1844.75 -6.25 -0.34 -11.01

上海期铝 14400 30 +0.21 -8.10

LME期锌 1888.75 3.75 +0.20 -9.19

上海期锌 14715 75 +0.51 -8.35

LME期镍 14317.00 -43.00 -0.30 -16.08

LME期铅 2071.00 6.00 +0.29 -11.12

上海期铅 13995.00 0.00 +0.00 -12.80

LME期锡 19520.00 15.00 +0.08 -16.58

LME/上海套利价差^ -245

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/郑茵 审校 高琦/沈以文)
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