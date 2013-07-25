更新版-离岸人民币：香港金管局新增短期回购窗口，有助于缓解突发流动性紧张

(新增分析师评论及细节)

路透香港7月25日 - 香港金管局周四宣布新增隔夜及一天期离岸人民币流动性安排 。市场人士指出，境内外资金情势连动密切，新措施料有助于减缓突发性资金紧张的冲击，长期有益于此最大离岸中心发展。

金管局发布新闻稿，将在现行的七天期之外，增开隔夜与一日两个更短期回购窗口，甚中隔夜流动资金总额将不超过100亿元人民币。两项措施将于明日(7月26日)生效。

银行人士指出，由于离岸资金池尚浅，且资金供应方多为中资大型银行，易受境内资金面影响而波动。而人民币合格境外机构投资者（RQFII）拓容令回流渠道加宽，以及人民币升值预期下降可能不利于离岸人民币存款增长，更是不利于未来的资金面。

＂新的优化措施应有助于稳定离岸的资金利率。“汇丰亚太利率策略联席总监陈品儒说，“不只是七天期，银行现在有更多的选择...这将有助于立即缓解短期流动性吃紧。”

渣打银行策略师刘洁亦指出，隔夜以及一天期资金具有“救急”作用，这样的期限对市场而言是有意义的。

本地时间下午4:30时，经纪商报价的离岸隔夜拆款利率报1.30/1.60%，持平上日，本月初最高见5.0%。

受到季度结算、新监管要求等影响，上个月境内短期利率一度高见30%，并连带影响离岸利率产品全线跳升，银行间隔夜拆款利率盘中一度高见10%以上，创下离岸市场新高。相同情况亦发生在去年9月底季度结算时。

一位不愿具名的中资行人士说，“增加隔夜期限当然对市场是有帮助的，至少在突然流动性紧张时可以找HKMA。但是市场是不是就会多用，还要看借的成本是多少。”

金管局表示，此三项回购窗口利率均将参考市场利率，参加行可按照需求以合格抵押品向提出申请。一及七天期将会使用与人行的互换协议提供资金，隔夜则是以金管局自身的人民币部位进行安排。

金管局总裁陈德霖表示，“（新措施）可以加强参加行的流动资金管理，这将有助香港作为离岸人民币业务中心的进一步发展。”

金管局去年6月推出人民币七天期回购窗口，今年初将回购资金拨入的时间由两个营业日（T+2）缩短为（T+1）以更符合市场需求。

继恒生银行 后，香港外资龙头行汇丰 旗下的资产管理分支亦获RQFII资格，成为新制后首批获得RQFII资格的香港本地主要金融机构。

中国证监会今年稍早将RQFII试点初期参与机构由中资券商和基金在港子公司扩展至中资银行、保险公司在港机构以及在港注册并主要在香港经营的金融机构，额度也由先前的700亿元增加至2,700亿元。（完）

欲浏览金管局新闻稿，请点选(here) (记者 李珊珊／陈敏; 审校 杨淑祯)