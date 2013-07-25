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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 15:35 BJT

韩国债市：公债价格下跌，因美债收益率走升且韩国GDP数据高于预期

路透首尔7月25日 - 韩国公债价格周四下跌，外资及银行抛售公债期货，因美国公债收益率走高，且韩国第二季经济成长率高于预期。

指标10年期公债收益率 上涨9个基点，至3.52%，9月三年期公债期货 收跌0.21点，至105.46。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货* 105.46 105.67

10年期公债收益率 3.52% 3.43%

五年期公债收益率 3.22% 3.14%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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