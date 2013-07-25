《全球矿业分析》小型矿商被加拿大创业板摘牌，可能酿成长期性危机

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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创业板放宽融资规定，允许某些股票的发行价低于每股0.05加元。集资方透过私人配售只筹到微薄的5万加元，勉强维持基本开销，进行钻探让手中资产增值根本就免谈。
加拿大创业板交易所总裁John McCoach对路透表示，这些措施8月底到期后可能不会延长，因此股价低于规定的公司就必须合并股票才能再次配售，但很多公司根本做不到。
根据追踪加拿大上市矿业公司的Oreninc提供数据显示，从去年秋季以来，约50家创业板上市资源公司的发行价低于每股0.05加元，多数的集资额不到50万加元。一家公司甚至只募集了4.25万加元。
多数行业专家表示，探勘公司一年至少需要50万美元，支付审计、举行年度股东会议、挂牌费，还要付给律师和银行费用。扣除这些支出，就没有钱留给探勘项目。
“这是生死存亡。我们现在靠希望度日，期待商品市场有转机，”在安大略北部探勘的MacDonald Mines Exploration 首席执行长Kirk McKinnon表示。“水涨船才会高。”(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文/蔡美珍; 审校 郑茵/田建华)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。