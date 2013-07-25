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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 17:57 BJT

《全球矿业分析》小型矿商被加拿大创业板摘牌，可能酿成长期性危机

创业板放宽融资规定，允许某些股票的发行价低于每股0.05加元。集资方透过私人配售只筹到微薄的5万加元，勉强维持基本开销，进行钻探让手中资产增值根本就免谈。

加拿大创业板交易所总裁John McCoach对路透表示，这些措施8月底到期后可能不会延长，因此股价低于规定的公司就必须合并股票才能再次配售，但很多公司根本做不到。

根据追踪加拿大上市矿业公司的Oreninc提供数据显示，从去年秋季以来，约50家创业板上市资源公司的发行价低于每股0.05加元，多数的集资额不到50万加元。一家公司甚至只募集了4.25万加元。

多数行业专家表示，探勘公司一年至少需要50万美元，支付审计、举行年度股东会议、挂牌费，还要付给律师和银行费用。扣除这些支出，就没有钱留给探勘项目。

“这是生死存亡。我们现在靠希望度日，期待商品市场有转机，”在安大略北部探勘的MacDonald Mines Exploration 首席执行长Kirk McKinnon表示。“水涨船才会高。”(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文/蔡美珍; 审校 郑茵/田建华)
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