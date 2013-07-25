表格：外资在韩国股市买超1,553亿韩元，为连续第四日买超

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透首尔7月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,553亿韩元，连续四个交易日买超，期间累计买超6,869亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月25日 155.3 -74.3 -74.5
7月24日 188.8 17.8 -202.3
7月23日 320.8 30.4 -332.2
7月22日 22.0 143.9 -151.6
7月19日 -109.5 70.0 24.2
7月18日 -109.3 -3.8 115.2
7月17日 133.9 230.1 -357.2
7月16日 30.4 -103.2 69.4
7月15日 111.8 -39.2 -62.8
7月12日 143.0 -149.9 5.7
7月11日 292.0 283.5 -573.6
7月10日 -38.5 3.8 39.7
7月 9日 -88.7 140.1 -55.3
7月 8日 -205.2 168.4 33.7
7月 5日 -147.1 -102.5 242.4
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本月以来 406.1 599.6 -998.6
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今年以来 -9,615.5 9,042.3 1,105.5
---------------------------------------------(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。