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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,553亿韩元，为连续第四日买超

路透首尔7月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,553亿韩元，连续四个交易日买超，期间累计买超6,869亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月25日 155.3 -74.3 -74.5

7月24日 188.8 17.8 -202.3

7月23日 320.8 30.4 -332.2

7月22日 22.0 143.9 -151.6

7月19日 -109.5 70.0 24.2

7月18日 -109.3 -3.8 115.2

7月17日 133.9 230.1 -357.2

7月16日 30.4 -103.2 69.4

7月15日 111.8 -39.2 -62.8

7月12日 143.0 -149.9 5.7

7月11日 292.0 283.5 -573.6

7月10日 -38.5 3.8 39.7

7月 9日 -88.7 140.1 -55.3

7月 8日 -205.2 168.4 33.7

7月 5日 -147.1 -102.5 242.4

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本月以来 406.1 599.6 -998.6

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今年以来 -9,615.5 9,042.3 1,105.5

---------------------------------------------(完)
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