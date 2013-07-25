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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 17:53 BJT

CNH市场动态：短期利率在金管局新增流动性安排后回跌，后市料较为稳定

路透香港7月25日 - 香港离岸人民币短期利率周四持平至下跌。金管局新增离岸人民币隔夜及一天期回购窗口，市场预期此有助纾解短期流动性紧张，外汇掉期以及拆款利率均见回软。

香港金管局周四宣布新增隔夜及一天期离岸人民币流动性安排 。市场人士指出，境内外资金情势连动密切，新措施料有助于减缓突发性资金紧张的冲击，长期有益于此最大离岸中心发展。

一台资银行人士说，“市场需要的是短钱，隔夜更能够符合这个需求，未来短期利率会比较平稳。＂

本地时间下午5:15时，一个月期远汇掉期点数报120/130，在金管局宣布新流动性措施后一度跌至近100点，今日稍早在130点以上。

在反映市场实际需求的拆借市场，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报1.30%/1.60%，持平上日，本月初最高见5.0%；CNH HIBOR 隔夜利率定盘价为1.58500%，上日报1.53500%。

交易商指出，虽然季度因素结束后，离岸流动性较为平稳，但因境内利率仍在相对高档，吸引部份资金回流境内投资更高收益的产品，令市场对于未来资金供应看法谨慎。

中国银行间市场周三主要回购利率 多维持涨势，资金面依旧偏紧，其中21天和一个月期等品种上行较多，不过1天至14天期的中短端品种升幅仍受限，因受稳定的开盘价牵引。

在即期交投方面，今日行情胶着，本地时间下午5:50时，离岸人民币 报6.1366，上日尾盘在6.1350，盘中区间在6.1360-6.1385。

银行交易员指出，市场对于人民币趋贬以刺激出口的预期愈来愈浓，不过，交易员也明白人行不会令人民币急贬以防资本外逃，离岸汇价料呈区间盘跌。(完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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