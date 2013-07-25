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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 16:02 BJT

中国基金：美国道富环球与中融国际信托成立中国合营公司

路透香港7月25日 - 美国道富集团 旗下投资管理业务分支周四称，该公司与中国中融国信托有限公司在中国成立合营公司，以提供基金管理服务。

道富环球投资管理的声明称，该合营公司的注册地及主要营运地点为北京，将提供中国本土的基金管理服务，包括为零售、高资产净值以及机构的客户管理证券投资基金。

中融国际信托持有合营公司51%股权，道富环球占余下49%。道富环球首期出资额预算约5,000万美元。中国证监会已批准委任桂松蕾为合营公司董事长，王瑶为督察长，李雪松为总经理。

道富环球总裁兼行政总裁Scott Powers称，“我们的目标是通过领先业界的研究和经验丰富的专业团队，继续提供解决方案，以应对中国投资者所面对的独有且不断变化的挑战。”

以管理资产计，道富环球是全球第二大投资管理公司。

据中融国际信托的网站显示，该公司成立于1987年，前身为哈尔滨国际信托投资公司，2007年取得新的金融许可证并更名，主要业务为证券投资信托、房地产信托、基础设施投融资业务等等，截至2012年末资产规模合计超过3,000亿元。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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