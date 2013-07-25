《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:54时,1美元=6.1358人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (美元) 价 仪电电子 3.68 0.379 1.58 市北高新 7 0.504 2.26 大众交通 5.59 0.65 1.40 永生投资 15.07 1.205 2.04 老凤祥 16.7 1.952 1.39 S中纺机 18.45 0.725 4.15 鼎立股份 14.34 0.671 3.48 氯碱化工 6.26 0.453 2.25 双钱股份 8.77 0.696 2.05 海立股份 5.8 0.544 1.74 浦东金桥 7.19 0.9 1.30 外高桥 13.5 1.002 2.20 ST联华 12.1 0.797 2.47 锦江投资 6.14 0.739 1.35 中路股份 13.61 0.748 2.97 金山开发 8.4 0.496 2.76 海欣股份 8.41 0.578 2.37 耀皮玻璃 5.24 0.46 1.86 大江股份 3.66 0.293 2.04 上柴股份 13.92 0.787 2.88 丹化科技 7.38 0.605 1.99 上海三毛 5.59 0.718 1.27 友谊股份 7.1 1.094 1.06 上工申贝 5.74 0.454 2.06 上海机电 12.8 1.092 1.91 宝信软件 20.87 1.512 2.25 上海物贸 5.52 0.483 1.86 自仪股份 5.38 0.538 1.63 上海普天 8.35 0.57 2.39 陆家嘴 10.5 1.332 1.28 华新水泥 11.24 1.331 1.38 锦江股份 12.06 1.261 1.56 鄂尔多斯 6.34 0.882 1.17 华电能源 2.35 0.294 1.30 SST天海 4.21 0.294 2.33 大名城 5.12 0.396 2.11 东方通信 5.2 0.492 1.72 黄山旅游 10.46 1.23 1.39 开开实业 9.69 0.694 2.28 海南航空 1.97 0.399 0.80 ST轻骑 3.68 0.286 2.10 振华重工 2.91 0.366 1.30 锦州港 3.88 0.369 1.71 九龙山 2.52 0.281 1.46 凌云股份 6.16 0.502 2.00 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。