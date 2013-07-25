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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 16:05 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月25日

路透香港7月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:56时,1港元=0.79078人民币
HKDCNY=R)
    
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价  B股股   A/B股比
                                        (元)    价(港      价
                                                 元)    
  万科                                    9.50   13.89      0.86
                                                        
  深物业                                  8.11    6.88      1.49
                                                        
  南玻                                    8.77    5.98      1.85
                                                        
  深康佳                                  3.56    2.63      1.71
                                                        
  ST中华                                  4.19    1.56      3.40
                                                        
  ST中冠                                  8.79    4.33      2.57
                                                        
  深深宝                                  7.62    5.53      1.74
                                                        
  深华发                                  5.71    3.35      2.16
                                                        
  深赤湾                                 10.44   11.30      1.17
                                                        
  招商地                                 26.50   22.39      1.50
 产                                                     
  特力                                    5.94    4.02      1.87
                                                        
  飞亚达                                  6.67    6.00      1.41
                                                        
  一致药                                 34.25   30.43      1.42
 业                                                     
  深深房                                  3.19    2.68      1.51
                                                        
  ST盛润                                  6.08    5.05      1.52
                                                        
  深南电                                  3.74    2.58      1.83
                                                        
  深纺织                                  7.59    5.60      1.71
                                                        
  方大集                                  5.72    2.93      2.47
 团                                                     
  深国商                                 25.01   12.44      2.54
                                                        
  深赛格                                  4.26    2.78      1.94
                                                        
  宝石                                   15.87    9.12      2.20
                                                        
  小天鹅                                  7.14    7.67      1.18
                                                        
  粤高速                                  2.64    2.52      1.32
                                                        
  晨鸣纸                                  3.86    3.75      1.30
 业                                                     
  ST珠江                                  3.08    2.34      1.66
                                                        
  丽珠                                   37.46   34.40      1.38
                                                        
  美菱电                                  3.21    3.40      1.19
 器                                                     
  大冷股                                  7.57    5.76      1.66
 份                                                     
  粤电力                                  4.70    4.34      1.37
                                                        
  佛山照                                  6.68    5.53      1.53
 明                                                     
  江铃汽                                 15.92   20.10      1.00
 车                                                     
  沙隆达                                 10.23    5.43      2.38
                                                        
  苏常柴                                  5.84    4.33      1.71
                                                        
  威孚高                                 20.67   18.42      1.42
 科                                                     
  古井贡                                 21.31   17.08      1.58
 酒                                                     
  ST东海                                  5.97    4.73      1.60
                                                        
  长安汽                                  8.88    9.15      1.23
 车                                                     
  京东方                                  2.19    1.80      1.54
                                                        
  鲁泰                                    8.54    9.12      1.18
                                                        
  本钢板                                  2.61    2.39      1.38
 材                                                     
  张裕                                   32.62   27.12      1.52
                                                        
           
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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