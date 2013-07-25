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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:20 BJT

菲律宾央行：指标利率维持于3.5%，符合市场预期

路透马尼拉7月25日 - 菲律宾央行周四维持指标利率于3.5%不变，特别存款帐户(SDA)利率亦维持不变，符合市场预期，央行表示，利率水准仍有助于不致引发通胀的经济成长。

路透调查的11位分析师事前一致预期政策利率 及SDA利率维持不变。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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