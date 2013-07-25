《亚洲基金焦点》亚洲投资者紧拥黄金基金，与西方市场差别明显

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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**新生市场**
尽管资金持续流入，但亚洲的黄金基金市场规模依然远远低于美国。美国顶级对冲基金经理人，比如Paulson & Co. Inc的John Paulson、Greenlight Capital Management的David Einhorn、以及Third Point LLC的Dan Loeb，全都持有大额的黄金头寸。
在亚洲，黄金ETF还是一个相对新鲜的概念。
全球第二大黄金买家中国只是在最近才批准推出首批两支黄金ETF。这两支基金在首轮募资中筹得总计16亿元人民币(2.61亿美元)，低于市场预期。
根据世界黄金协会(WGC)数据，最大黄金买家印度2012年的黄金消费量约为860万吨。但该国14支黄金ETF持有的黄金总量还不到40吨。
“从实物黄金转向黄金ETF的趋势才刚刚开始，”Kasikorn的Roongtanapirom说。
新加坡OCBC Investment Research的ETF分析师Siyi Lim表示，散户投资者越来越注意到市场中不同种类的黄金产品。
“我们日益看到投资者转向ETF，以此作为便利进退市场的渠道之一，”Lim说，“香港、澳门和印度这方面的需求尤其强劲。”(完) (编译 洪曦/郑茵/王兴亚；审校 蔡美珍/艾茂林)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。