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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 18:04 BJT

《亚洲基金焦点》亚洲投资者紧拥黄金基金，与西方市场差别明显

**新生市场**

尽管资金持续流入，但亚洲的黄金基金市场规模依然远远低于美国。美国顶级对冲基金经理人，比如Paulson & Co. Inc的John Paulson、Greenlight Capital Management的David Einhorn、以及Third Point LLC的Dan Loeb，全都持有大额的黄金头寸。

在亚洲，黄金ETF还是一个相对新鲜的概念。

全球第二大黄金买家中国只是在最近才批准推出首批两支黄金ETF。这两支基金在首轮募资中筹得总计16亿元人民币(2.61亿美元)，低于市场预期。

根据世界黄金协会(WGC)数据，最大黄金买家印度2012年的黄金消费量约为860万吨。但该国14支黄金ETF持有的黄金总量还不到40吨。

“从实物黄金转向黄金ETF的趋势才刚刚开始，”Kasikorn的Roongtanapirom说。

新加坡OCBC Investment Research的ETF分析师Siyi Lim表示，散户投资者越来越注意到市场中不同种类的黄金产品。

“我们日益看到投资者转向ETF，以此作为便利进退市场的渠道之一，”Lim说，“香港、澳门和印度这方面的需求尤其强劲。”(完) (编译 洪曦/郑茵/王兴亚；审校 蔡美珍/艾茂林)
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