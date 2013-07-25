日股业绩：日产汽车4-6月季度净利增长14%，优于市场预期

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透横滨7月25日 - 日产汽车 周四公布，季度净利增长14%，优于市场预期，美国市场销售走强协助抵消了中国市场表现乏力的影响。
日产汽车是以销量计日本第二大汽车制造商。该公司表示，4-6月会计年度第一季净利总计820.2亿日圆(8.189亿美元)，上年同期为719.7亿日圆。根据汤森路透I/B/E/S的调查，五名分析师平均预估净利为638亿日圆。
日产对2014年3月止会计年度的净利预估仍为4,200亿日圆，低于受访21名分析师预期的4,670亿日圆。
中国在过去四年是日产的最大市场。去年中国市场的汽车销量约占日产全球销量的四分之一，在日本汽车制造商中该公司对中国市场的依赖程度最大。但自去年9月中日两国出现外交摩擦以来，日产和其他日本汽车制造商的在华销售受到冲击。
2013年上半年，日产在中国售出591,664辆汽车，较上年同期减少12.7%。相比之下，同期在美国的汽车销量则增长8%至624,709辆。
随着从去年推出新车受阻的影响逐步恢复，同时公司调降Altima轿车等车型的价格以刺激需求，日产预计在当前会计年度美国将超过中国，成为该公司第一大市场。
日产43.4%的股份为法国结盟伙伴雷诺汽车 持有，该公司在日本前三大汽车制造商中最先公布季度财报。日本第三大汽车厂商本田汽车 将于7月31日公布财报，而市场领头羊丰田汽车 的业绩将在8月2日公布。(完) (编译 王翔琼; 审校 郑茵)
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