《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本 地时间16:17时,1港元=0.79075人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为3.43%，低于上交易日收盘的3.44%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价 A/H股 格(元) 格(港 比价 元) 工商银行 3.91 5.10 0.97 建设银行 4.28 5.76 0.94 中国银行 2.68 3.27 1.04 农业银行 2.51 3.19 1.00 招商银行 10.83 13.32 1.03 中信银行 3.52 3.70 1.20 交通银行 3.79 5.11 0.94 民生银行 8.40 7.74 1.37 中国人寿 13.21 18.58 0.90 中国平安 32.69 50.30 0.82 中国太保 16.48 26.00 0.80 中信证券 10.76 14.98 0.91 新华人寿 22.37 22.00 1.29 海通证券 10.81 10.14 1.35 华能国际 5.14 7.89 0.82 大唐发电 5.15 3.32 1.96 华电国际 2.95 3.65 1.02 中煤能源 4.95 4.29 1.46 中国神华 15.97 23.10 0.87 中国石油 8.01 9.21 1.10 兖州煤业 10.10 5.89 2.17 中国石化 4.38 5.86 0.95 上海石化 8.19 2.55 4.06 中海油服 15.33 17.58 1.10 仪征化纤 8.47 2.13 5.03 中国铝业 3.13 2.58 1.53 江西铜业 15.75 13.72 1.45 洛阳钼业 7.29 2.93 3.15 紫金矿业 2.47 1.74 1.80 马钢股份 1.62 1.90 1.08 鞍钢股份 2.86 4.61 0.78 重庆钢铁 2.82 1.12 3.18 海螺水泥 14.59 23.65 0.78 洛阳玻璃 4.54 1.34 4.28 北人股份 11.07 3.93 3.56 中联重科 5.12 5.77 1.12 金隅股份 5.10 4.99 1.29 中国国航 3.84 5.42 0.90 东方航空 2.39 2.44 1.24 南方航空 2.60 3.04 1.08 中国远洋 2.82 3.44 1.04 中海集运 1.94 1.97 1.25 中集集团 11.01 12.86 1.08 中海发展 3.42 3.53 1.23 宁沪高速 5.15 8.15 0.80 深高速 2.70 2.69 1.27 成渝高速 2.63 1.96 1.70 皖通高速 3.47 3.58 1.23 广深铁路 2.42 3.52 0.87 中国南车 4.03 5.45 0.94 中国交建 3.98 6.10 0.83 中国铁建 5.03 8.23 0.77 中国中铁 2.75 4.26 0.82 长城汽车 37.88 37.10 1.29 比亚迪 35.40 32.30 1.39 广汽集团 7.64 7.56 1.28 青岛啤酒 42.21 59.85 0.89 广州药业 36.75 30.20 1.54 新华制药 4.10 1.93 2.69 海信科龙 7.42 5.03 1.87 南京熊猫 7.79 3.43 2.87 晨鸣纸业 3.86 2.91 1.68 上海医药 11.31 16.16 0.89 中兴通讯 15.53 13.44 1.46 东方电气 10.08 11.20 1.14 潍柴动力 17.56 24.95 0.89 东北电气 2.27 0.96 2.99 广船国际 9.56 6.60 1.83 经纬纺机 7.80 4.77 2.07 昆明机床 4.85 1.99 3.08 一拖股份 6.87 4.84 1.80 北辰实业 2.84 1.73 2.08 创业环保 8.56 3.10 3.49 中国中冶 1.61 1.40 1.45 金风科技 5.53 4.68 1.49 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。