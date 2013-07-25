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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:52 BJT

德国经济：历经六个月低迷后正迎头赶上--Ifo经济学家

(重发以跟上红条)

路透慕尼黑7月25日 - 德国智库IFO经济学家沃拉博(KLAUS WOHLRABE)周四表示：

* 德国经济在经历了2013年第一季和2012年第四季的疲软后，现在正迎头赶上

* 没有迹象显示德国经济受到欧元区其它国家和中国经济疲软的拖累

* 预计德国第二季经济增长0.9%，之后两个季度料均增长0.4%，全年增幅或可达到0.6%。(完)

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