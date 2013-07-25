路透基点：中嘉网路400亿台币融资案料有五家银行牵头主办--RLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾中嘉网路计划为其在新加坡进行商业信托IPO筹措400亿台币(13.4亿美元)融资，可能有五家银行担任牵头行。此外，又有一家银行已加入承销团。这笔400亿台币融资案除做为补充该项IPO之外，也做为一笔2012年完成之类似规模贷款的再融资。

消息人士说，花旗集团、星展银行、高盛、摩根士丹利和渣打银行料将主办规模约为10亿美元的IPO。IFR上周报导，这项IPO可能在年底前进行。

国泰世华银行已加入花旗、星展及渣打，共同承销这项400亿台币贷款案。花旗并未完全包销本案，但是正在协商筹组承销团。

该项贷款案年期可能是五至七年。

贷款价码可能高于2012年9月完成的402亿台币七年期贷款，也就是这笔新贷款欲进行再融资的对象。

2012年的贷款包含三部分，A部分为251.97亿台币定期贷款，B部分为120亿台币定期贷款，用于向私募股权公司安博凯发放股利，C部分为30亿台币循环信用贷款，用于营运资本。A及B部分平均贷款年限为4.99年。

这笔旧贷款可选择延长一年，贷款利率为较次级市场商业本票利率加码，加码幅度视借款人整体债务与年率化未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比而定。根据起始杠杆比例5.6-7倍，起始加码幅度为250个基点。

最新的贷款预计杠杆比例为4-5倍。

2012年9月贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)有台湾银行、国泰世华银行、京城银行、东方汇理银行、星展银行及花旗集团。台湾银行担任额度代理行，国泰世华银行为文件代理行，花旗为担保品控管行。

承贷30亿台币或以上的牵头行(MLA)在A及B部分贷款获得最高综合收益264个基点，C部分获得260个基点综合收益。

新贷款案最快下周展开筹组。

商业信托IPO是安博凯将中嘉持股化为实际获利的最佳途径。安博凯曾企图出售中嘉，并举行一次竞价程序，中国旺旺控股在2010年10月以超过762亿台币的价格脱颖而出。

但出售案因为反垄断问题遭遇监管阻力。用于支持旺旺并购中嘉的一笔475.8亿台币贷款，获得21家银行承贷。但由于监管当局对并购案的态度不明，安博凯在2012年9月另外完成一笔402亿台币再融资。

中嘉的商业信托IPO将跟进台湾另一家有线电视系统商台湾宽频通讯的脚步，台湾宽频通讯今年5月在新加坡进行商业信托IPO，集资14亿坡元(11亿美元)。台湾宽频通讯是以旗下投资工具--亚洲付费电视信托(APTT)，前往新加坡上市。(完)