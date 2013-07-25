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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:54 BJT

欧洲金融市场：英国公布符合预期的GDP数据后，英镑下跌且英债缩减跌幅

路透伦敦7月25日 - 英国公布今年第二季国内生产总值(GDP)初值成长0.6%，与市场预期相符。数据公布后，英债期货 缩减跌幅，英镑兑美元 跌至1.5335，数据公布前报1.5371。德债期货 缩减跌幅。(完)
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