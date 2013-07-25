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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 17:13 BJT

更正-标题新闻：韩国浦项钢铁称预计明年集团投资金额较今年目标7-8万亿韩元下调1-2万亿韩元

(更正：因英文原文有误，标题改为“较今年目标...下调1-2万亿韩元”，非“下调至1-2万亿韩元”)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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