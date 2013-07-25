更新版 1-中国汇市：人民币即期低开高收，汇率短期均衡或为推出政策铺路

* 人民币即期低开高收 * 市场清淡窄幅波动，交投谨慎 * 交易员称人民币汇率短期均衡的基础稳固 * 为扩大人民币波幅等政策提供可能性 (新增最新报价) 路透北京7月25日 - 人民币兑美元即期 周四低开高收，未理会中间价逾60点 跌幅。交易员称，相较于隔夜美元的微涨，今日中间价下调幅度更为明显，略超出市场预期 ，但并未影响持续两个月之久的汇率窄幅波动格局。 交易员指出，市场没有明确的方向，整体市场的波动区间更趋窄幅，结购汇持续维持均 衡，可以说人民币汇率的短期均衡基础已经相当稳固，这或给扩大人民币波动等政策推出提 供可能。 “今天市场比较清淡，有点沉，（美元/人民币）中间价往上开的有大，市场相对谨慎 一点，窄幅波动，”上海一银行交易员称。 上海一股份制行交易员称，最近可以看到无论中间价怎么动，市场价一直很稳定，在央 行没有干预的情况下，市场自动形成的短期均衡已经相对稳固了，目前应该是推出扩大汇率 波幅的政策的好时机。 上述交易员指出，7月下旬以来，结汇的力量有增强的趋势，而由于H股分红、油盘购汇 等因素，一般7月是购汇的传统高峰期，这也是最近市场结购汇日趋均衡的原因。这种均衡 窄幅波动的格局估计在7月份很难改观。 东京汇市美元兑一篮子货币周四下滑，但仍持于一个月低点上方。之前美国公债收益率 (殖利率)上涨，提醒投资者美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍比其他主要央行更接近缩减 货币刺激规模。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1347 6.1360 0.02% 中间价 6.1759 6.1695 -0.10% 成交额 129亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.68% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 55 6.1340 6.1395 2013年来即期升贬值幅度 1.56% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1,130 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日 1年期NDF 6.2790/70 6.2690 CNH即期 6.1359/72 6.1342 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)