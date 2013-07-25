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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 16:47 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期低开高收，汇率短期均衡或为推出政策铺路

* 人民币即期低开高收
    * 市场清淡窄幅波动，交投谨慎
    * 交易员称人民币汇率短期均衡的基础稳固
    * 为扩大人民币波幅等政策提供可能性

 (新增最新报价)
    路透北京7月25日 - 人民币兑美元即期 周四低开高收，未理会中间价逾60点
跌幅。交易员称，相较于隔夜美元的微涨，今日中间价下调幅度更为明显，略超出市场预期
，但并未影响持续两个月之久的汇率窄幅波动格局。
    
    交易员指出，市场没有明确的方向，整体市场的波动区间更趋窄幅，结购汇持续维持均
衡，可以说人民币汇率的短期均衡基础已经相当稳固，这或给扩大人民币波动等政策推出提
供可能。
    
    “今天市场比较清淡，有点沉，（美元/人民币）中间价往上开的有大，市场相对谨慎
一点，窄幅波动，”上海一银行交易员称。

    上海一股份制行交易员称，最近可以看到无论中间价怎么动，市场价一直很稳定，在央
行没有干预的情况下，市场自动形成的短期均衡已经相对稳固了，目前应该是推出扩大汇率
波幅的政策的好时机。

    上述交易员指出，7月下旬以来，结汇的力量有增强的趋势，而由于H股分红、油盘购汇
等因素，一般7月是购汇的传统高峰期，这也是最近市场结购汇日趋均衡的原因。这种均衡
窄幅波动的格局估计在7月份很难改观。
    
    东京汇市美元兑一篮子货币周四下滑，但仍持于一个月低点上方。之前美国公债收益率
(殖利率)上涨，提醒投资者美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍比其他主要央行更接近缩减
货币刺激规模。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1347        6.1360    0.02%
                  中间价               6.1759        6.1695    -0.10%
            成交额                    129亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.68% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        55         6.1340    6.1395
            2013年来即期升贬值幅度      1.56%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF      1,130                     
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:38            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2790/70      6.2690       
                     CNH即期          6.1359/72      6.1342       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)
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