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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:42 BJT

台湾央行：共发行2,607.5亿台币存单，发行余额增3亿

路透台北7月25日 - 台湾央行周四公布，今日共发行2,607.5亿台币存单，若相较存单到期金额2,610.5亿，存单发行余额增3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,553.5

91天期 0.93 40.0

182天期 1.05 14.0

央行上日共发行690.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,120.85亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为152亿台币，累计超额准备为430亿，加计前期1%的超额准备为1,483亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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