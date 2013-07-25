版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 16:42 BJT

更新版-新兴汇市：多数新兴亚币下跌，因美联储削减刺激计划的预期重燃

亚洲         当日       今年以来      2012年
                             最新报价     上日尾盘       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                     
 日圆                            100.01       100.30        +0.29       -13.22        86.79
 坡元                            1.2683       1.2673        -0.08        -3.66       1.2219
 台币                            29.978       29.942        -0.12        -2.81       29.136
 韩元                           1116.00      1112.70        -0.30        -4.07      1070.60
 泰铢                             31.07        30.96        -0.35        -1.48        30.61
 菲律宾披索                       43.33        43.32        -0.02        -5.26        41.05
 印尼卢比                      10260.00     10250.00        -0.10        -6.14      9630.00
 印度卢比                         59.03        59.13        +0.17        -6.84        54.99
 马币                            3.1995       3.1895        -0.31        -4.42       3.0580
 人民币                          6.1345       6.1360        +0.02        +1.56       6.2303
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 王翔琼; 审校 于春红/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐